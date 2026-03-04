Desmantelada una plantación 'indoor' con más de 4.000 plantas de marihuana en un polígono de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron el pasado 25 de febrero, una plantación indoor de marihuana en una nave industrial del polígono del Portazgo de Zaragoza, donde se intervinieron un total de 4.280 plantas en avanzado estado de crecimiento y fueron detenidas cuatro personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La operación se inició tras recibirse información de la compañía eléctrica sobre un consumo anómalo y pérdidas de energía compatibles con una posible defraudación de fluido eléctrico. Para corroborar los indicios, los agentes establecieron diferentes dispositivos de vigilancia que permitieron detectar una furgoneta accediendo al interior de la nave investigada.

Tras un seguimiento policial, los policías observaron cómo los ocupantes del vehículo arrojaban varias bolsas de basura a unos contenedores en un camino entre Botorrita y Jaulín, comprobando después que en su interior había restos vegetales compatibles con troncos de marihuana, por lo que fueron interceptados y detenidos minutos después en la localidad de Cariñena.

Noticias relacionadas

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, se procedió a la entrada y registro de la citada nave, localizando en su interior a otros dos individuos que serían los encargados de custodiar la plantación.