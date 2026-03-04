El Gobierno de Aragón impulsa la reforma integral del edificio de la plaza Cervantes en Huesca

El Gobierno de Aragón continúa avanzando en su política de recuperación, modernización y reutilización de edificios públicos con la licitación de la redacción del proyecto de ejecución para la reforma integral del edificio administrativo de la Plaza Cervantes de Huesca, un paso previo necesario para poder licitar posteriormente las obras.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico, a través del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, para intervenir en inmuebles públicos que, por el paso del tiempo, requieren una puesta al día de sus instalaciones y usos, adaptándolos a las necesidades actuales de los servicios públicos. En esta línea se sitúan también actuaciones recientes como la rehabilitación del edificio de la calle Lagasca de Zaragoza, ya cedido a la Cámara de Cuentas de Aragón, o la recuperación de la Casa Aragón de Barcelona.

En la actualidad, el inmueble alberga la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Huesca y varios servicios provinciales de la Administración autonómica, entre ellos los de Presidencia, Economía y Justicia; Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial; Educación, Cultura y Deporte; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medio Ambiente y Turismo, además de la Aragonesa de Servicios Telemáticos.

Asimismo, el edificio acoge dependencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro, dado que el Estado mantiene un 6,4% de la titularidad del inmueble, porcentaje cuya transferencia el Gobierno de Aragón prevé negociar antes del inicio de las obras.

En total, 325 empleados públicos desarrollan actualmente su labor en este edificio. Durante el desarrollo de las obras, estos servicios serán reubicados de forma temporal, con el objetivo de que, una vez finalizada la reforma, puedan volver a ocupar el edificio en unas instalaciones modernizadas y adaptadas a sus necesidades.

Accesibilidad, eficiencia energética e inversión

La actuación permitirá que el edificio cumpla plenamente con la normativa vigente en materia de accesibilidad, incorporando aseos accesibles en todas las plantas, vestuarios accesibles, ascensores accesibles, zonas de refugio y unas instalaciones diseñadas conforme a los criterios de accesibilidad universal. Asimismo, el proyecto se adecuará a los requisitos de eficiencia energética y reducción de consumos establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

El presupuesto estimado de ejecución de las obras asciende a 13.404.993,61 euros, que alcanzan los 16.220.042,41 euros con IVA incluido. En esta fase inicial, el Gobierno de Aragón licita la redacción del proyecto de ejecución, con un importe de 470.692,44 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

Noticias relacionadas

El Ejecutivo autonómico prevé además negociar la transferencia del porcentaje de titularidad que aún corresponde al Estado antes del inicio de las obras de acondicionamiento, en el marco de la gestión patrimonial que desarrolla la Dirección General de Contratación, Patrimonio y Organización, con el objetivo de garantizar una gestión integral y eficiente del inmueble.