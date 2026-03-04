Teruel entrega un "torico bebé" a las 172 familias que tuvieron un nuevo hijo en 2025

El Ayuntamiento de Teruel celebra este jueves a las 19.00 horas en el Palacio de Exposiciones un acto institucional para reconocer a las 172 familias que han recibido el cheque bebé municipal por el nacimiento o adopción de un hijo durante 2025. En el encuentro, la alcaldesa, Emma Buj, y el concejal de Desarrollo Económico, Luis Girón, harán entrega a cada familia de una estatuilla del emblemático Torico caracterizado como bebé, con chupete incluido.

Con este gesto simbólico, el consistorio quiere felicitar y acompañar a las familias que han dado la bienvenida a un nuevo miembro el pasado año y que han sido beneficiarias de esta ayuda económica de 500 euros. En total, el ayuntamiento ha destinado 86.516 euros a esta convocatoria.

Apoyo a familias y comercio local

El cheque bebé tiene como finalidad fomentar la natalidad y respaldar a las familias en los gastos derivados del nacimiento o adopción. Además, la ayuda incorpora un componente de dinamización económica, ya que los 500 euros deben justificarse mediante facturas de compra en establecimientos del municipio.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado la relevancia de esta medida y ha subrayado que se trata de una subvención "muy importante, no solo por el respaldo directo que supone para las familias, sino también porque los 86.516 euros concedidos revierten en el comercio de la ciudad, evitando la fuga de compras y generando actividad económica en Teruel".

Las ayudas están destinadas a sufragar productos y servicios relacionados con el cuidado y la crianza del bebé, como artículos de farmacia y parafarmacia, productos de higiene y baño, alimentación infantil, elementos de lactancia, sillas de paseo y de coche, portabebés, cunas o ropa, entre otros.

En esta convocatoria se han beneficiado 45 familias más que en el ejercicio anterior. Asimismo, la dotación económica se ha incrementado de forma notable, al pasar de 62.858 euros en la edición previa a los 86.516 euros actuales.

Símbolo de la ciudad

Cada familia recibirá una pequeña escultura del tradicional El Torico, símbolo de la ciudad, representado como un bebé con chupete. La pieza incluye en la columna la inscripción "Yo he nacido en Teruel, convirtiéndose en un recuerdo conmemorativo del nacimiento o adopción.

Desde el ayuntamiento han señalado que este detalle pretende reforzar el vínculo entre las nuevas generaciones y la ciudad, al tiempo que pone en valor uno de sus iconos más reconocibles.

La alcaldesa ha recordado además que la población de Teruel continúa creciendo y que, por primera vez, se han superado las 37.000 personas censadas en la capital, un dato que, según ha indicado, refleja la evolución positiva del municipio.

El acto de este jueves reunirá a las familias beneficiarias en un encuentro que combina el reconocimiento institucional con la celebración de la natalidad en la ciudad. Con esta iniciativa, el ayuntamiento reafirma su compromiso con el apoyo a las familias y con el impulso de medidas que contribuyan tanto al crecimiento demográfico como al desarrollo económico local.