Cortada la carretera entre Benasque y Llanos del Hospital por riesgo de aludes
La vía está cortada en ambos sentidos
El riesgo de aludes ha obligado a cortar este jueves la carretera A-139 entre la localidad de Benasque y Llanos del Hospital, en la provincia de Huesca, según ha informado el Gobierno de Aragón.
En concreto, la vía está cortada entre los kilómetros 71 y el 72.91 de la citada vía, según informa la Dirección General de Tráfico en su página web.
La carretera está cortada en ambos sentidos.
