Cortada la carretera entre Benasque y Llanos del Hospital por riesgo de aludes

La vía está cortada en ambos sentidos

Nieve en una carretera del Pirineo, en una imagen de archivo.

Nieve en una carretera del Pirineo, en una imagen de archivo. / El Periódico

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El riesgo de aludes ha obligado a cortar este jueves la carretera A-139 entre la localidad de Benasque y Llanos del Hospital, en la provincia de Huesca, según ha informado el Gobierno de Aragón.

En concreto, la vía está cortada entre los kilómetros 71 y el 72.91 de la citada vía, según informa la Dirección General de Tráfico en su página web.

La carretera está cortada en ambos sentidos. 

