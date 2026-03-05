La Diputación Provincial de Huesca invertirá 20,6 millones en 400 actuaciones en toda la provincia

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado este jueves el Plan de Obras y Servicios (POS) de 2026, el principal programa de inversión municipal de la institución, dotado con 20,6 millones de euros y que permitirá financiar más de 400 actuaciones en los 201 municipios de la provincia.

Casi el 30 % del presupuesto del plan, más de 6 millones de euros, se destinará a la pavimentación de calles y caminos urbanos, con un total de 95 intervenciones previstas en distintas localidades.

El POS 2026 crece un 4,7 % respecto al ejercicio anterior, lo que supone cerca de un millón de euros más que en 2025, con el objetivo de reforzar el apoyo económico a los ayuntamientos y facilitar actuaciones destinadas a mejorar los servicios y la calidad de vida en los pueblos.

Entre las principales líneas de inversión destacan los 3,5 millones de euros para 72 actuaciones en edificios municipales y los 2,42 millones para 50 proyectos en instalaciones deportivas.

El plan también contempla 1,13 millones de euros para 20 actuaciones de abastecimiento domiciliario de agua potable, 900.000 euros para parques y jardines (22 actuaciones) y 790.000 euros para proyectos vinculados al impulso demográfico en el medio rural (14 actuaciones).

Asimismo, se destinan 580.000 euros a instalaciones para el tiempo libre, con 16 actuaciones previstas, y 550.000 euros a obras de alcantarillado que permitirán ejecutar 11 intervenciones.

Fuentes de la DPH recuerdan que como novedad de este año el plan incrementa el respaldo económico a los municipios más pequeños, de forma que los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes verán aumentada su asignación en un 5 % respecto al ejercicio anterior, mientras que los doce municipios de más de 2.000 habitantes registrarán un incremento del 2,5 %.

En el pleno se ha aprobado además conceder una ayuda de emergencia de 120.000 euros al Ayuntamiento de Fonz para actuar tras el deslizamiento de un talud provocado por las lluvias de los últimos meses y que obligó a desalojar a una familia.

La Diputación asumirá el cien por cien de la actuación para permitir una intervención inmediata, cuyos trabajos incluyen la demolición de la calzada en voladizo, el saneamiento de proyecciones de hormigón, la estabilización del talud mediante anclajes y mallas y la reposición de los elementos necesarios para garantizar la estabilidad y la seguridad de la zona.

El pleno de este jueves ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de dos exalcaldes de la provincia fallecidos recientemente: Francisco Andrés Aguarón, fallecido el 28 de febrero, que fue alcalde de Peralta de Alcofea durante 32 años y diputado provincial en dos legislaturas, entre 1979 y 1983 y entre 1987 y 1991, y Agustín Aylagas, fallecido el 27 de febrero, que fue alcalde de Ayerbe entre 1983 y 1991.