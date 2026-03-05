La Diputación Provincial de Zaragoza concedió préstamos a los ayuntamientos por cerca de 1,5 millones

La Diputación de Zaragoza concedió el año pasado 1.456.672 euros en préstamos a 19 ayuntamientos de la provincia que solicitaron estos créditos que la institución provincial concede sin intereses a los municipios zaragozanos a través de su caja de cooperación.

El servicio de la caja de cooperación se gestiona desde el área de Asistencia y Modernización Local de la Diputación de Zaragoza. Su finalidad es conceder préstamos sin intereses tanto a corto como a largo plazo a los ayuntamientos de la provincia para contribuir a que estas entidades locales puedan prestar sus servicios municipales.

"Esta medida busca aliviar la carga financiera de los ayuntamientos, especialmente aquellos de menor capacidad económica, permitiéndoles ejecutar proyectos y mantener la calidad de los servicios públicos sin que ello implique un endeudamiento insostenible", explica la diputada delegada del Cuarto Espacio, Cristina Palacín.

Gracias a estos préstamos, añade Palacín, los ayuntamientos pueden cubrir los gastos corrientes o llevar a cabo inversiones en infraestructuras sin tener que recurrir a créditos comerciales que suelen tener condiciones más estrictas y costosas. De esta forma, "fomentamos la autonomía financiera de los municipios y contribuimos al desarrollo de proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos".

Por último, la diputada ha resaltado que este tipo de préstamos sin intereses "no solo representan un alivio financiero, sino también una herramienta de cohesión territorial, pues garantizan que los municipios más pequeños no se vean desfavorecidos por su limitada capacidad de recaudación".

En 2025, las operaciones de tesorería concedidas (a corto plazo) y por valor de 791.000 euros han sido a los ayuntamientos de Cinco Olivas, La Joyosa, Sabiñán, Aguarón, Balconchán, Villanueva de Jiloca, Fayón, Grisel, Cimballa, Tosos, El Frasno, Urriés y Alpartir. Y los préstamos a largo plazo, por un valor de 664.000 euros se han destinado a Carenas, Gotor, Calatayud, Cetina, Godojos y Boquiñeni.

En 2026, la dotación de la Caja de Cooperación es de 1.500.000 euros para operaciones de tesorería para atender necesidades de liquidez y de 2.000.000 euros para operaciones de préstamos a largo plazo para la financiación de inversiones o sustitución de operaciones de préstamo ya concertadas. El plazo máximo para la presentación de estas solicitudes es el 31 de octubre.