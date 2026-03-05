El eclipse solar del 12 de agosto multiplica por diez las reservas rurales en Teruel

El eclipse solar total previsto para el 12 de agosto ha impulsado de forma notable las reservas de alojamientos rurales en la provincia de Teruel, que ya alcanzan cifras hasta diez veces superiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Así lo revelan las cifras presentadas en un acto en Madrid que organizó Airbnb junto con la consultora Opinium. Ante esta multiplicación de los datos de ocupación, la diputada de Turismo de la Diputación de Teruel (DPT), Marta Sancho, defendió que el eclipse solar será una oportunidad para mostrar el potencial turístico de la provincia, y recordó que el territorio ha apostado durante años por transformar factores como la baja densidad de población o la dispersión geográfica en ventajas vinculadas a la calidad de sus cielos nocturnos.

Sancho consideró también que el turismo de observación astronómica abre oportunidades económicas diferentes a otros modelos turísticos, y deslizó que el eclipse solar del 12 de agosto puede actuar como escaparate internacional para esta estrategia. Desde la DPZ recordaron además que el evento de este verano coincidirá con la presencia de las perseidas, lo que permitirá ampliar la oferta de observación astronómica.

En relación a ello, desde la diputación sostuvieron que Teruel forma parte de una de las zonas con menor contaminación lumínica de Europa, circunstancia que favorece este tipo de turismo especializado.

El estudio presentado informa también de que muchos viajeros buscan municipios pequeños de menos de 3.000 habitantes, entre los que destacan Puertomingalvo, Terriente o Valderrobres.

El interés procede tanto del mercado nacional como internaciona: Francia, Reino Unido y Estados Unidos concentran más de la mitad de las búsquedas desde el extranjero, mientras que Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica representan cerca de un tercio adicional de la demanda internacional. Según el estudio, el gasto medio previsto por los viajeros europeos alcanzará unos 680 euros por viaje.

En Zaragoza capital, reesrvar una habitación de hotel para el eclipse roza los 500 euros de media. Si se repasaN los portales digitales se puede comprobar que la noche del 12 al 13 de agosto las opciones disponibles ya son más bien limitadas. Lo mismo sucede en Teruel, pues desde el sector admitieron que los precios para la semana del eclipse se han incrementado y ya doblan su cifra habitual

Noticias relacionadas

Además de Aragón, otras comunidades como Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León también han multiplicado por diez sus reservas rurales respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos del informe.