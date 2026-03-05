Teruel promocionará en Ginebra (Suiza) sus productos agroalimentarios con catorce empresas

La Diputación de Teruel y la Cámara de Comercio de Teruel impulsarán en Ginebra (Suiza) la promoción internacional de los productos agroalimentarios de la provincia con la participación de catorce empresas turolenses. La iniciativa busca reforzar la presencia de estos alimentos en el mercado suizo y abrir nuevas oportunidades comerciales en el sector gastronómico del país.

El encuentro se celebrará el próximo 9 de marzo en la Escuela de Hostelería de Ginebra y estará dirigido a importadores, distribuidores, tiendas gourmet, chefs, sumilleres, empresas de catering, restaurantes y periodistas especializados del ámbito agroalimentario.

Cada una de las empresas participantes contará con una mesa individual para presentar y dar a conocer sus productos a los profesionales invitados, ha explicado la institución provincial en una nota de prensa.

La jornada incluirá un salón de exposición dirigido por Germán Muñoz, profesional con experiencia en el sector culinario y en el mercado suizo; una actividad que se desarrollará en colaboración con asociaciones de chefs y permitirá a los asistentes conocer de primera mano la oferta gastronómica procedente de la provincia de Teruel.

También se celebrará la clase magistral titulada “Calidad desde Teruel”, acompañada de una sesión de degustación de los productos trasladados hasta el evento.

Asimismo, tendrán lugar reuniones individualizadas entre las empresas turolenses y los profesionales invitados, con el objetivo de ampliar información sobre los productos, así como explorar vías para su comercialización y distribución en Suiza. Además, se celebrará una cena a las 21.00 horas en la que participarán empresarios, chefs y representantes de la prensa especializada.

Tras el encuentro, las empresas recibirán un informe con los datos de contacto de los profesionales asistentes y con las principales conclusiones sobre los productos presentados.

Por otra parte, se realizarán dos visitas a establecimientos especializados de Ginebra: un supermercado gourmet de lujo y una reconocida tienda de productos de alta calidad.