Teruel promocionará en Ginebra (Suiza) sus productos agroalimentarios con catorce empresas
La cita será en marzo y se dirigirá a chefs, importadores y restaurantes, entre otros actores
La Diputación de Teruel y la Cámara de Comercio de Teruel impulsarán en Ginebra (Suiza) la promoción internacional de los productos agroalimentarios de la provincia con la participación de catorce empresas turolenses. La iniciativa busca reforzar la presencia de estos alimentos en el mercado suizo y abrir nuevas oportunidades comerciales en el sector gastronómico del país.
El encuentro se celebrará el próximo 9 de marzo en la Escuela de Hostelería de Ginebra y estará dirigido a importadores, distribuidores, tiendas gourmet, chefs, sumilleres, empresas de catering, restaurantes y periodistas especializados del ámbito agroalimentario.
Cada una de las empresas participantes contará con una mesa individual para presentar y dar a conocer sus productos a los profesionales invitados, ha explicado la institución provincial en una nota de prensa.
La jornada incluirá un salón de exposición dirigido por Germán Muñoz, profesional con experiencia en el sector culinario y en el mercado suizo; una actividad que se desarrollará en colaboración con asociaciones de chefs y permitirá a los asistentes conocer de primera mano la oferta gastronómica procedente de la provincia de Teruel.
También se celebrará la clase magistral titulada “Calidad desde Teruel”, acompañada de una sesión de degustación de los productos trasladados hasta el evento.
Asimismo, tendrán lugar reuniones individualizadas entre las empresas turolenses y los profesionales invitados, con el objetivo de ampliar información sobre los productos, así como explorar vías para su comercialización y distribución en Suiza. Además, se celebrará una cena a las 21.00 horas en la que participarán empresarios, chefs y representantes de la prensa especializada.
Tras el encuentro, las empresas recibirán un informe con los datos de contacto de los profesionales asistentes y con las principales conclusiones sobre los productos presentados.
Por otra parte, se realizarán dos visitas a establecimientos especializados de Ginebra: un supermercado gourmet de lujo y una reconocida tienda de productos de alta calidad.
- La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo
- Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
- Vall Companys tendrá que pagar 11 millones por 675 falsos autónomos en el matadero de Ejea de los Caballeros
- El dueño de un famoso restaurante Zaragoza, sobre las bajas médicas de los empleados: 'Respeto las que son reales
- El barrio de Zaragoza que abastece a dos distritos pide que las mejoras lleguen también a sus vecinos y calles a cota cero
- Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper
- Qué es Forestalia y quién es Fernando Samper: dos objetivos en el punto de mira de la UCO de la Guardia Civil
- María Navarro (PP), nueva presidenta de las Cortes gracias a la abstención de Teruel Existe y Vox