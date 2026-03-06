El actor Antonio Resines romperá la Hora en Calanda el Viernes Santo: "Es un honor muy especial"

El actor Antonio Resines protagonizará este año la tradicional Rompida de la Hora en Calanda durante el Viernes Santo, uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa aragonesa y de la conocida Ruta del Tambor y el Bombo.

El ayuntamiento del municipio turolense ha anunciado que el intérprete cántabro será el encargado de iniciar el estruendo colectivo de tambores y bombos que cada año reúne a miles de personas en la Plaza de España, tal y como ha señalado el consistorio en una nota de prensa.

El consistorio ha destacado que la elección de Resines "responde a su trayectoria y a su vínculo con el mundo del cine, un aspecto especialmente simbólico en una localidad reconocida internacionalmente por ser la cuna del cineasta Luis Buñuel".

La Rompida de la Hora constituye uno de los momentos más representativos de la Semana Santa calandina y marca el inicio de un acto colectivo en el que participan miles de tamborileros.

Antonio Resines ha afirmado que aceptar la invitación del Ayuntamiento de Calanda ha supuesto para él "un honor muy especial", y ha señalado que afronta este momento "con ilusión y responsabilidad, consciente del significado que tiene para los vecinos del municipio y para la tradición de la Ruta del Tambor y el Bombo".

Además, el intérprete ha explicado que participar en este acto simbólico en la localidad natal de Luis Buñuel posee "un valor añadido desde el punto de vista cultural y cinematográfico".

El ayuntamiento ha invitado a vecinos y visitantes a asistir el próximo 2 de abril, Viernes Santo, a las 12.00 horas en la Plaza de España para presenciar la Rompida de la Hora.