La Comarca Bajo Aragón-Caspe y Fundación Atención Temprana impulsan un proyecto de estimulación en Maella

Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones preventivas dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años

Un momento de la firma del convenio para favorecer la atención en la escuela de Maella.

Un momento de la firma del convenio para favorecer la atención en la escuela de Maella. / FUNDACIÓN ATENCIÓN TEMPRANA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y la Fundación Atención Temprana han firmado este viernes un convenio de colaboración para la financiación del Proyecto de Estimulación y Desarrollo que se desarrollará durante el año 2026 en la Escuela Infantil de Maella. Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones preventivas dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años, favoreciendo su desarrollo global desde edades tempranas dentro del propio entorno educativo, ha informado la Fundación Atención Temprana.

El programa forma parte del Servicio de Grupos de Estimulación y Desarrollo de la Fundación Atención Temprana, una iniciativa de carácter preventivo puesta en marcha en 2017 en la Escuela Infantil de Caspe y que, debido a sus resultados positivos, se ha ido ampliando progresivamente a distintas localidades de Aragón.

El servicio se desarrolla mediante intervenciones grupales integradas en la dinámica habitual del aula, evitando la separación del entorno educativo y favoreciendo la participación natural del alumnado.

Profesionales especializados de la Fundación realizan actividades lúdicas y estructuradas orientadas a estimular diferentes áreas del desarrollo infantil, como el desarrollo motor y psicomotor, la comunicación y el lenguaje, las habilidades cognitivas, la interacción social y el juego y la regulación emocional y sensorial.

Una de las principales características del programa es su carácter universal, ya que no está dirigido únicamente a menores con dificultades en el desarrollo, sino a todo el alumnado de la escuela infantil. Este enfoque permite estimular el aprendizaje y crecimiento de todos los niños y niñas, al tiempo que facilita la detección temprana de posibles señales de alerta relacionadas con el desarrollo evolutivo.

El proyecto también refuerza la colaboración entre educadores, familias y profesionales especializados, promoviendo un trabajo coordinado con los equipos educativos y otros recursos de la red de atención infantil cuando resulta necesario.

Gracias a esta cooperación institucional, se crea una red de apoyo que contribuye al desarrollo integral en la primera infancia y permite anticiparse a posibles dificultades, favoreciendo la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.

