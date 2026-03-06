La Comarca Bajo Aragón-Caspe y Fundación Atención Temprana impulsan un proyecto de estimulación en Maella

La Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp y la Fundación Atención Temprana han firmado este viernes un convenio de colaboración para la financiación del Proyecto de Estimulación y Desarrollo que se desarrollará durante el año 2026 en la Escuela Infantil de Maella. Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones preventivas dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años, favoreciendo su desarrollo global desde edades tempranas dentro del propio entorno educativo, ha informado la Fundación Atención Temprana.

El programa forma parte del Servicio de Grupos de Estimulación y Desarrollo de la Fundación Atención Temprana, una iniciativa de carácter preventivo puesta en marcha en 2017 en la Escuela Infantil de Caspe y que, debido a sus resultados positivos, se ha ido ampliando progresivamente a distintas localidades de Aragón.

El servicio se desarrolla mediante intervenciones grupales integradas en la dinámica habitual del aula, evitando la separación del entorno educativo y favoreciendo la participación natural del alumnado.

Profesionales especializados de la Fundación realizan actividades lúdicas y estructuradas orientadas a estimular diferentes áreas del desarrollo infantil, como el desarrollo motor y psicomotor, la comunicación y el lenguaje, las habilidades cognitivas, la interacción social y el juego y la regulación emocional y sensorial.

Una de las principales características del programa es su carácter universal, ya que no está dirigido únicamente a menores con dificultades en el desarrollo, sino a todo el alumnado de la escuela infantil. Este enfoque permite estimular el aprendizaje y crecimiento de todos los niños y niñas, al tiempo que facilita la detección temprana de posibles señales de alerta relacionadas con el desarrollo evolutivo.

El proyecto también refuerza la colaboración entre educadores, familias y profesionales especializados, promoviendo un trabajo coordinado con los equipos educativos y otros recursos de la red de atención infantil cuando resulta necesario.

Gracias a esta cooperación institucional, se crea una red de apoyo que contribuye al desarrollo integral en la primera infancia y permite anticiparse a posibles dificultades, favoreciendo la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.