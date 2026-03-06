El PP y Somos Caspe alcanzan un acuerdo para salvar los presupuestos municipales de 2026

El Partido Popular y la formación municipalista Somos Caspe han alcanzado un acuerdo político que permitirá desbloquear la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Caspe para el ejercicio 2026, "poniendo fin a la situación de prórroga presupuestaria, garantizando la estabilidad económica y dotando al municipio de una planificación orientada a mejorarlos servicios públicosy avanzar en proyectos necesarios para los vecinos", tal y como han esgrimido ambos partidos en una nota de prensa conjunta. Un proyecto que asciende a 12 millones de euros y que se debatirá y votará el próximo lunes, día 9, en el salón de plenos.

"El acuerdo se ha construido tras varias reuniones centradas en el interés general de Caspe, con la voluntad compartida de evitarque el municipio continúe bloqueado. Somos Caspe ha apostado por una posición constructiva y responsable, facilitando la aprobación inicialde las cuentas sin incorporarse al equipo de gobierno", añaden desde el consistorio, gobernado por la popular Ana María Jarque.

El documento incorpora medidas impulsadas durante la negociación por Somos Caspe, entre ellas la recuperación de las becas de comedor y material escolar con una dotación de 57.000 euros y la creación de una comisión de seguimiento de infravivienda para garantizar condiciones dignas de habitabilidad, evitar situaciones de hacinamiento e insalubridad y reforzar la actuación municipal frente a prácticas irregulares.

Asimismo, se contempla el impulso a proyectos estratégicos vinculados a la salud pública, como la ejecución de la nueva piscina climatizada y la estación de tratamiento de agua potable, junto a avances en la ordenanza cívica, actuaciones urbanísticas relacionadas con el PGOU y medidas organizativas en materia de asistencia domiciliaria.

El acuerdo contempla también el refuerzo de la seguridad local mediante la adquisición de un nuevo vehículo para la PolicíaLocal, junto a mecanismos de control y seguimiento del gasto públicoa través de una comisión bilateral para supervisar el Plan de Medios y evaluar trimestralmente el grado de ejecución del presupuesto, con el objetivo de reforzarla transparencia y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Política "útil y constructiva"

Desde Somos Caspe se ha destacado que este acuerdo responde a una forma de hacer política "útil y constructiva": “Nuestraprioridad no es solo ajustar números, sino introducir medidas útiles y asegurar que exista un seguimiento real de los compromisos. Caspenecesita estabilidad y control”.

Por su parte, el Partido Popular ha valorado positivamente la voluntad de entendimiento alcanzada, subrayando “la importancia de los acuerdos políticos para garantizar la gobernabilidad y permitir avanzar en proyectos estratégicos para el desarrollo económico.”

La aprobación del presupuesto 2026 supone un "paso decisivo para que Caspe cuente con una herramienta económica actualizada, capaz de dar respuesta a las necesidades reales del municipio y de garantizar una gestión eficaz y transparente, la mejora delos servicios públicos y la calidad de vida de sus vecinos, y ofrecer mayor estabilidad a asociaciones, tejido empresarial y ciudadanía".