Reforestado el antiguo vertedero municipal de San Esteban de Litera (Huesca) con diversas especies de árboles
La zona había sido utilizada durante décadas para verter basuras y escombros hasta que fue clausurada
La colaboración entre el Ayuntamiento de San Esteban de Litera, el Gobierno de Aragón, los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y el personal de SARGA ha permitido que se planten diferentes clases de árboles en el antiguo basurero municipal de la localidad oscense, un vertedero clausurado hace ya varias décadas y que el consistorio ha intentado regenerar en los últimos años.
Una de las empresas que se han instalado recientemente en San Esteban de Litera tuvo que reforestar una parte importante de dicho vertedero para dar cumplimiento a una cláusula del Plan General de Ordenación Urbana y con esta nueva actuación se pretende concluir la regeneración en todo el espacio que ocupaban los antiguos desechos. Con esta actuación, se ha logrado acabar con una zona degradada en el término municipal y el objetivo del ayuntamiento es que en unos años se pueda eliminar el vallado que delimita el antiguo vertedero habiéndose regenerado esa zona de monte.
Desde el consistorio se ha agradecido a quienes que se han implicado en esta reforestación, llevada a cabo en diferentes etapas y que supondrá un cambio importante en este espacio que está ubicado junto al kilómetro 8 de la A-133. "Queremos dar las gracias a los APN del Gobierno de Aragón, que a lo largo de los años nos han ido asesorando para acabar con esta zona muy degradada del término municipal al haber sido utilizado durante décadas para verter basuras y escombros hasta que fue clausurado", ha explicado el alcalde de San Esteban de Litera, Fernando Sabés.
