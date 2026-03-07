El Ayuntamiento de Jaca tiene que mediar en el conflicto entre varios vecinos y la propiedad de un edificio de pisos de alquiler VPO

El Ayuntamiento de Jaca continúa trabajando como mediador en el conflicto surgido entre los vecinos y la propiedad del edificio de viviendas de alquiler de protección oficial (VPO), con el objetivo de facilitar un entendimiento entre ambas partes. El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, mantuvo recientemente una reunión con el propietario del inmueble, tal y como se había comprometido en el último encuentro mantenido con las vecinas afectadas.

Durante esta reunión, la propiedad informó de la situación actual de las viviendas del edificio. Además, el propietario se comprometió a mantener negociaciones individualizadas con las cuatro viviendas que todavía se encuentran pendientes de acuerdo, analizando cada caso de manera particular e informando al Ayuntamiento de los pasos que se vayan dando en este proceso. El alcalde reiteró el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando en la línea de mediación ya iniciada y de mantener las negociaciones necesarias con las instituciones implicadas.

Desde el consistorio se recuerda que se trata de una propiedad privada, por lo que las competencias municipales son limitadas. No obstante, el Ayuntamiento de Jaca ha trabajado desde el primer momento en facilitar las negociaciones necesarias entre todos los implicados.

Los precios del alquiler

Por ello, se va a dirigir al Departamentode Vivienda del Gobierno de Aragón para que pueda mediar entre los afectados. Según trasladó el propietario del edificio, del total de viviendas del inmueble 12 cuentan actualmente con contrato en vigor, mientras que dos se encuentran libres y cuatro pendientes de negociación. Asimismo, detalló que seis contratos han sido renovados y otros seis se encuentran con el contrato vencido.

Sólo quedan cuatro sin firmar el nuevo contrato. En relación con los precios de los alquileres, la propiedad explicó que está aplicando las tarifas correspondientes al régimen de vivienda protegida, con una reducción aproximada del 20%. De este modo, los importes resultantes se sitúan en alrededor de 564 euros mensuales para las viviendas de régimen básico y 635 euros para las de régimen tasado, incluyendo en ambos casos plaza de garaje y trastero.

A estas cantidades se suman los gastos de comunidad, que actualmente se sitúan entre 59 y 62 euros mensuales por vivienda. Tampoco pagan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).