La reforma integral de la glorieta de la Constitución de Calatayud comienza este lunes

Las obras de mejora la glorieta de la Constitución de Calatayud, junto al puente de Alcántara, comienzan este lunes. Los trabajos tienen un presupuesto de 193.237 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El resultado de esta reforma será "un espacio público más accesible, más funcional y cómodo, que permitirá el encuentro y estará totalmente integrado en un entorno muy transitado", ha afirmado el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno.

El área de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda ha planificado la ejecución en dos fases con el fin de reducir las molestias que las obras provocan, y de facilitar la movilidad de vecinos, de peatones y de los negocios de esa zona del paseo Sixto Celorrio y Fernando el Católico.

La empresa Servicios de Ingeniería y Construcción Globalsic 2019 S.L, la adjudicataria de este proyecto iniciará los trabajos en el interior de la glorieta que se va a vallar en todo su perímetro para delimitar las obras.

Esta primera fase es la de mayor envergadura y durante la misma quedará cortado el paso por la acera situada en el lado del puente de Alcántara, mientras que la acera del Paseo Sixto Celorrio se mantendrá abierta hasta el paso de cebra. El carril bici del Sendero Verde continuará en funcionamiento, aunque no se podrá acceder a él desde la entrada de la plaza mientras duren los trabajos.

La segunda fase afectará a la acera situada frente a los edificios y locales comerciales y estima una duración de 3 semanas, en las que en todo momento se habilitará el acceso a los portales y a los comercios, garantizando así la actividad y el tránsito peatonal en esta zona.

Como información para los conductores hay que subrayar que "se mantendrá el acceso de vehículos al solar de aparcamiento existente, aunque únicamente en sentido de entrada. La salida deberá realizarse por la zona de Pascual Marquina", indica el edil.

De esta forma, durante los primeros meses de actuación quedará libre la parte más cercana a los edificios. Obviamente mientras duren los trabajos en el interior de la glorieta las plazas de estacionamiento existentes quedarán temporalmente bloqueadas, aunque serán recuperadas en su totalidad una vez finalice la obra. Desde el ayuntamiento se solicita a vecinos y usuarios de esta zona extremar la precaución al circular por el entorno de la obra y, siempre que sea posible, utilizar itinerarios alternativos para facilitar el desarrollo de los trabajos.

Un espacio para el encuentro

Con la reforma integral de la glorieta de la Constitución se actuará en aproximadamente 950 metros cuadrados de superficie, resolviendo problemas actuales de drenaje y accesibilidad, además de dotar al espacio de nueva iluminación y mobiliario urbano. El espacio se reorganizará para generar una zona central más amplia y agradable para el paseo y la estancia.

El proyecto contempla la conservación del arbolado existente y la instalación de una nueva fuente ornamental, además de mejorar las conexiones con el paseo Sixto Celorrio, el acceso a los edificios colindantes y la integración en un entorno abierto y natural junto al río Jalón.