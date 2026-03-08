Más de 800 personas disfrutan de la belleza de la floración en Fraga

La localidad oscense de Fraga ha celebrado este domingo con gran éxito la IX Ruta de la Floración, un evento que ha congregado a más de 800 participantes. Los asistentes no han querido perderse el efímero paisaje que define esta época en la comarca del Bajo Cinca, en una edición que ha destacado por la diversidad en la procedencia de los asistentes.

Además de la numerosa presencia de vecinos de Fraga y municipios cercanos, la cita ha atraído a visitantes de diferentes partes de Aragón, de Cataluña, y de Canarias. Y tampoco han faltado turistas internacionales, destacando la presencia de personas procedentes de Reino Unido, Francia e incluso Canadá. "Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida. Es un orgullo ver cómo nuestra ciudad atrae a personas de tantos lugares para conocer algo tan nuestro como es nuestro entorno agrícola", ha destacado el alcalde, Ignacio Gramún.

Asimismo, ha querido agradecer la implicación de las asociaciones locales, ya que "son quienes dan sentido a este evento y lo hacen posible". Como parte de esta colaboración asociativa, los caminantes han disfrutado de diversas paradas musicales a cargo de entidades culturales de Fraga, quienes han amenizado el paseo.

Esta muestra artística se ha convertido en una de las señas de identidad de la ruta, enriqueciendo la experiencia de los participantes. A pesar de las lluvias registradas durante el resto del fin de semana, la tregua climatológica de este domingo por la mañana ha permitido que la jornada se desarrolle en condiciones óptimas.

Noticias relacionadas

Esto ha facilitado que los inscritos completen con normalidad alguna de las tres distancias programadas -5 kilómetros, 10 kilómetros y 19 kilómetros-, consolidando la ruta como una actividad saludable y apta para todas las edades. En este sentido, la concejal de Agroindustria, Verónica Alins, ha subrayado el carácter inclusivo de la jornada: "Hemos trabajado para que la floración sea accesible para todos, diseñando itinerarios que permitan que este evento llegue a todo tipo de públicos al ofrecer tres rutas de niveles muy diferentes".