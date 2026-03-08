Tarazona reconoce a dos investigadoras contra el cáncer en el Premio Mujer Turiasonense 2026

El Ayuntamiento de Tarazona celebró este sábado, en el antiguo convento de Santa Ana, la segunda edición del Premio Mujer Turiasonense, un reconocimiento que se suma al Día Internacional de la Mujer, y que tiene como objetivo poner en valor y visibilizar a las mujeres que, desde distintos ámbitos, han contribuido de manera significativa al progreso de Tarazona y al bienestar de la sociedad en general.

En esta edición, el galardón ha rendido homenaje a las investigadoras Laura Mosteo López y Pilar Gomollón Zueco, dos mujeres turiasonenses que desarrollan una destacada labor en el ámbito de la investigación contra el cáncer. Ambas cuentan con una sólida trayectoria científica, han sido reconocidas con becas de excelencia, han publicado en revistas científicas de prestigio y han demostrado un firme compromiso con la ciencia y la salud.

Durante el acto, el alcalde de Tarazona, Tono Jaray, destacó la importancia de este premio como símbolo del avance hacia una igualdad real y efectiva. “Por eso, Pilar y Laura, sois una magnífica elección para recibir este reconocimiento. Representáis el avance hacia una sociedad más igualitaria, en la que el talento de las mujeres también lidera y transforma la ciencia”, señaló.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales y Bienestar Social, Lourdes Sánchez, subrayó el significado especial de esta edición: “Este año hemos querido centrar nuestro reconocimiento en la ciencia y la investigación, un ámbito que durante décadas contó con una presencia femenina muy limitada. Hoy, cada vez son más las mujeres que investigan, innovan y contribuyen al bienestar común. Creemos fundamental visibilizar su trabajo, especialmente en áreas tan relevantes como la investigación contra el cáncer. Su dedicación es, hoy más que nunca, un pilar esencial para nuestra sociedad”.

Mujeres que investigan hoy para mejorar el mañana

Las galardonadas expresaron durante sus intervenciones el profundo honor que supone recibir esta distinción. Al recoger el reconocimiento, Laura Mosteo López agradeció el apoyo de su ciudad natal y puso en valor el trabajo que hay detrás de cada investigador. “Este reconocimiento tiene un significado muy especial para mí al proceder de mi ciudad. Gracias, Tarazona, por todo lo que he aprendido y vivido aquí. Espero que mi futura trayectoria y mi trabajo estén a la altura de la confianza que esta ciudad ha depositado en mí”.

El acto tuvo lugar en el convento Santa Ana. / AYUNTAMIENTO DE TARAZONA

Por su parte, Pilar Gomollón Zueco agradeció que se haya puesto en valor una profesión que no siempre recibe la visibilidad que merece. Asimismo, destacó la importancia de apoyar la investigación científica y animó a las jóvenes a apostar por sus sueños “con la cabezonería que nos caracteriza a los aragoneses”. “Desde aquí quiero felicitar a todas mis compañeras científicas, investigadoras en distintos campos, que con su talento forman parte de esta lucha en un mundo tan difícil con su talento”, afirmó.

El Premio Mujer Turiasonense nació el pasado año con la vocación de consolidarse como un referente anual para dar visibilidad a la aportación de las mujeres de Tarazona en distintos ámbitos profesionales y sociales, promoviendo modelos a seguir para las nuevas generaciones y reafirmando el compromiso de Tarazona con la igualdad y el reconocimiento del talento femenino