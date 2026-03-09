Apoyo económico de 600.000 euros para impulsar 24 proyectos en el Pirineo aragonés

Un total de 24 proyectos impulsados en las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego recibirán apoyo económico a través de las Ayudas Leader 2025, gestionadas por Adecuara (Asociación para el Desarrollo Integral de la Cuna de Aragón). Estas iniciativas contarán con 598.613 euros de subvención, lo que permitirá movilizar una inversión global de 1.470.252,41 euros en el territorio. Las ayudas permitirán impulsar proyectos vinculados a distintos sectores estratégicos para el desarrollo del medio rural, desde la agroalimentación y el turismo hasta servicios profesionales, actividades culturales o iniciativas medioambientales, contribuyendo así a reforzar la actividad económica y los servicios en el territorio.

En total, 24 proyectos recibirán apoyo, de los cuales 5 corresponden a nuevos autónomos. Además, 16 son proyectos productivos impulsados por iniciativa privada, uno de ellos centrado en la formación de trabajadores, y 3 son proyectos no productivos promovidos por entidades locales. Las iniciativas empresariales apoyadas abarcan ámbitos muy diversos, entre ellos agroalimentación, servicios vinculados al emprendimiento artístico y cultural, comercio, hostelería y turismo, además de actividades medioambientales, construcción y rotulación o servicios profesionales como fisioterapia y veterinaria.

Por su parte, los proyectos no productivos estarán dirigidos a mejorar servicios de atención a la ciudadanía. Entre ellos se incluyen la creación de espacios para el fomento sociocultural, iniciativas destinadas a mejorar el bienestar y los cuidados de personas mayores en residencias, y la puesta en marcha de un centro de recuperación de variedades hortícolas locales.

Las inversiones previstas tendrán también un impacto directo en el empleo del territorio. En concreto, se prevé la creación de 17 nuevos puestos de trabajo, de los cuales el 50,89% estarán ocupados por mujeres, además del mantenimiento de 78 empleos existentes.

Impacto rural

Otro de los aspectos destacables de esta convocatoria es su impacto en el medio rural más disperso. El 91,67% de los proyectos subvencionados (22 de los 24) se ubican fuera de las cabeceras comarcales, lo que supone un impulso para la actividad económica en pequeños municipios y contribuye al mantenimiento de población o a la llegada de nuevos habitantes.

Las ayudas LEADER forman parte de una estrategia europea de desarrollo rural que busca apoyar iniciativas alineadas con las Estrategias de Desarrollo Local Leader (EDLL). Actualmente continúa abierta la convocatoria LEADER 2026, cuyo plazo de solicitud se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026.