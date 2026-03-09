Educación renovará la caldera de la residencia de estudiantes Santa Emerenciana de Teruel

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el proceso para renovar la caldera de la residencia de estudiantes Santa Emerenciana de Teruel, con el objetivo de modernizar sus instalaciones térmicas y mejorar la eficiencia energética del edificio.

La actuación, impulsada por el Servicio Provincial de Educación en Teruel, contempla la reforma integral de la sala de calderas del centro, ubicado en la calle Juez Villanueva de la capital turolense. La inversión prevista asciende a 321.919,90 euros y el plazo de ejecución de las obras será de tres meses una vez se formalice el contrato.

La intervención, publicada ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público y que será cofinanciada por fondos FEDER, tiene como objetivo sustituir la instalación térmica actual por un sistema más moderno, eficiente y seguro, garantizando el adecuado suministro de calefacción y agua caliente a los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP que residen en la misma. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y está dirigido a empresas con experiencia demostrada en instalaciones térmicas de similar envergadura.

Para elaborar correctamente sus ofertas, las empresas licitadoras deberán realizar una visita técnica a las instalaciones actuales. Estas visitas podrán efectuarse los días 11, 18 o 25 de este mes previa comunicación al Servicio Provincial de Educación de Teruel. Las ofertas podrán presentarse electrónicamente hasta el 30 de marzo de 2026 a las 14:00 horas.

Durante este año 2026, el Departamento de Educación tiene previstas actuaciones por un importe cercano a 3 millones de euros destinadas a la mejora de la eficiencia energética en centros educativos. Esta planificación incluye la partida anual vinculada a la senda FEDER 202-2027, que permite impulsar proyectos orientados a la sostenibilidad, la reducción del consumo energético y la modernización de instalaciones térmicas en la red educativa aragonesa.