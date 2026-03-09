Gallur renueva la escuela infantil San Antonio de Padua tras una inversión de 300.000 euros

La escuela de Educación Infantil San Antonio de Padua de Gallur ha reabierto sus instalaciones completamente renovadas tras una reforma integral impulsada por el Gobierno de Aragón, que ha supuesto una inversión cercana a los 300.000 euros. La actuación ha permitido modernizar el centro y adaptarlo a las necesidades actuales del primer ciclo de Educación Infantil, mejorando tanto las condiciones de aprendizaje del alumnado como la accesibilidad y seguridad del edificio.

Las obras, que comenzaron el pasado mes de septiembre, han afectado a prácticamente todos los espacios del centro, de titularidad autonómica, y han supuesto una actualización completa de sus instalaciones. Actualmente, la escuela presta servicio a 20 niños y niñas del municipio.

Durante la inauguración, celebrada este martes, el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, ha visitado las nuevas instalaciones acompañado por la alcaldesa de Gallur, María Pilar Capdevila, y la directora de la escuela infantil, Ana Sicilia. Los tres recorrieron el centro y destacaron la importancia de la actuación para mejorar las condiciones educativas de los más pequeños.

La intervención ha incluido el cambio de ventanas y carpintería interior, la reforma de los baños y la renovación de instalaciones básicas como la electricidad, el alumbrado, la fontanería y el saneamiento. También se ha llevado a cabo una actualización del equipamiento interior, además de trabajos de pintura tanto en el interior como en el exterior del edificio.

Entre las mejoras realizadas destaca la instalación de gas natural en la cocina y la sustitución de los sistemas de climatización, lo que permitirá mejorar la eficiencia energética y el confort térmico del centro. El objetivo de la reforma ha sido adaptar el edificio a los estándares actuales del primer ciclo de Educación Infantil, garantizando espacios más seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de los niños.

Durante el periodo de obras, la actividad educativa se ha mantenido sin interrupciones gracias a una reorganización temporal de los espacios. Los alumnos han continuado sus clases en la planta superior del mismo edificio, utilizando dos aulas cedidas provisionalmente en el Hogar del Jubilado. Con la finalización de los trabajos, los escolares regresarán este miércoles a sus aulas habituales, ahora completamente renovadas.

La reforma de la escuela infantil San Antonio de Padua forma parte del plan del Gobierno de Aragón para modernizar las once escuelas infantiles de titularidad autonómica repartidas por el territorio. Hasta el momento ya se han renovado diez de estos centros. El único proyecto pendiente es la construcción de la nueva Escuela de Educación Infantil Nuestra Señora del Carmen, en Calatayud, cuya obra ha vuelto a salir a licitación con un presupuesto de 3,75 millones de euros.