El colegio de Utrillas estrena la reforma integral de su planta baja tras una inversión de más de 430.000 euros

El colegio público Infantil Villa de Utrillas ha puesto en funcionamiento las nuevas instalaciones de su planta baja tras la finalización de las obras de reforma integral del espacio. La actuación ha supuesto una inversión de 433.000 euros (IVA incluido), adjudicada a la empresa Altogra, financiada con fondos europeos, y se ha desarrollado durante aproximadamente cinco meses.

Las instalaciones renovadas están siendo utilizadas por los 97 alumnos de entre 2 y 5 años del centro. Entre las principales mejoras destaca la habilitación de cuatro aulas completamente renovadas, cada una con baño propio adaptado para niños, además de nueva iluminación, renovación de techos y suelos y un moderno sistema de climatización.

Este sistema funciona mediante conducción de agua por el suelo: en verano circula agua fría para refrescar las aulas y en invierno agua caliente para calefactarlas. Además, se ha mantenido la caldera de gasoil instalada hace tres años como sistema de apoyo en caso de emergencia.

Otra de las novedades es la creación de un comedor escolar con sala de emplatado, equipado con electrodomésticos y zona de lavado, que permitirá servir comida preparada dentro del propio centro. La reforma también ha incluido la adaptación de baños para adultos, mejoras en los elementos de seguridad -como protecciones en las puertas para evitar atrapamientos de dedos- y la renovación de carpinterías, ventanas y persianas.

En el exterior del colegio se ha construido además una nueva zona de juegos, equipada con columpios, pérgola para proteger del sol y suelo de caucho acolchado para garantizar la seguridad de los niños.

Una de las principales novedades es que por primera vez el centro acoge a niños de 2 a 3 años, ampliando así la oferta educativa que hasta ahora comenzaba a partir de los tres años. Durante el periodo de obras, desde septiembre, el Ayuntamiento de Utrillas habilitó de forma provisional el antiguo colegio de MFU para que los alumnos pudieran continuar sus clases en las mejores condiciones posibles. Aprovechando que el pasado día 5 no hubo actividad lectiva, durante esa semana se realizó el traslado del mobiliario con la implicación de toda la comunidad educativa junto a la brigada municipal.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha destacado que esta actuación responde a una reivindicación que el Ayuntamiento llevaba más de ocho años trasladando a la Dirección Provincial de Educación, al tratarse de un centro con más de 40 años de antigüedad que necesitaba una renovación profunda.

Con esta intervención, el colegio cuenta ahora con instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades de los más pequeños y del profesorado.