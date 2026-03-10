El grado de Medicina en Teruel toma forma: publicado el primer contrato para llevar mobiliario a las aulas del hospital Obispo Polanco

El grado de Medicina de la Universidad de Zaragoza en Teruel, que tiene que empezar a impartirse por primera vez el próximo mes de septiembre, va cogiendo forma. Y nunca mejor dicho, porque las clases se ofrecerán en el interior del nuevo hospital Obispo Polanco y es ahí donde recae la última novedad con la publicación, este martes, del anuncio del suministro e instalación del mobiliario. El contrato tiene un valor de 342.700 euros y se oferta mediante cinco lotes.

El primero de ellos contiene los muebles para las aulas teóricas; el segundo para despachos y también sillería; el tercero es material para laboratorios; el cuarto hace referencia a equipamiento audiovisual; y el quinto y último es mobiliario diverso para todo el conjunto. La ejecución de este contrato es de 75 días, de tal modo que esté dispuesto y colocado para el inicio del curso.

Los espacios para las clases del grado de Medicina en Teruel están repartidos entre la planta -1 y la planta baja. Así, en el sótano se ubicarán laboratorios, sala de disección y sala de preparación y conservación de cadáveres. Así, aquí estarán los laboratorios de Bioquímica e Histología-Anatomía, en los que se impartirán sesiones de trabajo práctico de análisis, disección e investigación.

En la planta baja habrá aulas teóricas donde ofrecer clases magistrales y también zonas libres para los alumnos. Además, en esta planta calle se contemplan tres laboratorios docentes: Fisiología, Microbiología, Genética-Biología.

El grado empezará con la implantación de los dos primeros cursos, con una previsión de 45 alumnos por curso. Por primera vez en Aragón, la carrera se ofrecerá dentro de un hospital, donde los alumnos dispondrán de infraestructuras innovadoras e imprescindibles para una formación puntera y de excelencia en el nuevo Obispo Polanco, desde donde se favorecerá la actividad docente e investigadora, acercando a los alumnos a la realidad sanitaria y contribuyendo a la dinamización del hospital.