El grado de Medicina en Teruel toma forma: publicado el primer contrato para llevar mobiliario a las aulas del hospital Obispo Polanco
Se ha licitado en cinco lotes para acondicionar las aulas de la planta baja y la -1 del nuevo hospital
El grado de Medicina de la Universidad de Zaragoza en Teruel, que tiene que empezar a impartirse por primera vez el próximo mes de septiembre, va cogiendo forma. Y nunca mejor dicho, porque las clases se ofrecerán en el interior del nuevo hospital Obispo Polanco y es ahí donde recae la última novedad con la publicación, este martes, del anuncio del suministro e instalación del mobiliario. El contrato tiene un valor de 342.700 euros y se oferta mediante cinco lotes.
El primero de ellos contiene los muebles para las aulas teóricas; el segundo para despachos y también sillería; el tercero es material para laboratorios; el cuarto hace referencia a equipamiento audiovisual; y el quinto y último es mobiliario diverso para todo el conjunto. La ejecución de este contrato es de 75 días, de tal modo que esté dispuesto y colocado para el inicio del curso.
Los espacios para las clases del grado de Medicina en Teruel están repartidos entre la planta -1 y la planta baja. Así, en el sótano se ubicarán laboratorios, sala de disección y sala de preparación y conservación de cadáveres. Así, aquí estarán los laboratorios de Bioquímica e Histología-Anatomía, en los que se impartirán sesiones de trabajo práctico de análisis, disección e investigación.
En la planta baja habrá aulas teóricas donde ofrecer clases magistrales y también zonas libres para los alumnos. Además, en esta planta calle se contemplan tres laboratorios docentes: Fisiología, Microbiología, Genética-Biología.
El grado empezará con la implantación de los dos primeros cursos, con una previsión de 45 alumnos por curso. Por primera vez en Aragón, la carrera se ofrecerá dentro de un hospital, donde los alumnos dispondrán de infraestructuras innovadoras e imprescindibles para una formación puntera y de excelencia en el nuevo Obispo Polanco, desde donde se favorecerá la actividad docente e investigadora, acercando a los alumnos a la realidad sanitaria y contribuyendo a la dinamización del hospital.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- El 'otro' colegio de Natalia Chueca, un centro educativo concertado, católico y emblema de Zaragoza: 'Profesores implicados y formados
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza
- Nacho Rubio, el bombero de Zaragoza que saltó de la portada del calendario a los escenarios como 'stripper': 'Me encontraba con gente a la que conocía
- El chef de un restaurante de Zaragoza carga contra los que se quejan del precio de los menús: 'La gente no sabe lo que cuestan las cosas
- Una carnicería con más de 120 años de historia abre su propia hamburguesería en un pueblo de Zaragoza: 'Nos gusta mucho el barro
- David Blázquez, tras la nueva inversión milmillonaria de Amazon en Aragón: 'Hay alcaldes que reconocen que llevaban años esperando nuestra llamada