Pantomima Full recibe el Premio Blasillo de Huesca por su humor satírico en redes

El dúo humorístico Pantomima Full, formado por Alberto Casado y Rober Bodegas, ha sido galardonado con el Premio Blasillo de Huesca 2026 por haber creado “uno de los formatos humorísticos más influyentes del ecosistema digital español”. Así lo valora el jurado del certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Huesca y dotado con 3.000 euros.

El reconocimiento se entregará el próximo 13 de marzo durante la clausura del XXVII Congreso de Periodismo de Huesca, que se celebrará los días 12 y 13 en el Palacio de Congresos de la capital oscense.

El galardón distingue en esta edición a una de las iniciativas “más influyentes en España en la última década”, por su capacidad para construir un “formato reconocible y ampliamente replicado” en piezas breves centradas en arquetipos sociales. Según ha reconocido el jurado, Pantomima Full utiliza un humor que funciona “casi como una forma de columnismo audiovisual”, con retratos satíricos que reflejan “con precisión” la cultura digital y el lenguaje propio de las redes sociales.

La reunión del jurado tuvo lugar el 8 de marzo en Zaragoza y estuvo compuesta por Iván Rodríguez, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca; Jorge Orús, director de Comunicación municipal; el ganador del Blasillo 2025, Héctor García Barnés, y los periodistas Toño Fraguas y María Jesús Espinosa de los Monteros.

El Premio Blasillo de Huesca, creado a propuesta de Antonio Fraguas, reconoce desde hace más de dos décadas el ingenio y la creatividad en el ámbito digital. A lo largo de sus veintitrés ediciones han sido distinguidos autores y proyectos como Mariano Gistaín, Arcadi Espada, El Mundo Today, Pikara Magazine, Ter, Charo Marcos, Mar Abad o Jaime Gómez-Obregón.

Pantomima Full nació en internet como un proyecto de humor breve y sarcástico. Sus vídeos, difundidos a través de plataformas como YouTube, Instagram o Facebook, caricaturizan modas y comportamientos de la sociedad contemporánea. Su éxito en redes los llevó al teatro con espectáculos como En su cabeza era espectacular o Hecho a mano, y en 2025 estrenaron la serie Entrepreneurs en Disney+, además de haber participado en programas como YU: No te pierdas nada o La Resistencia.

El Congreso de Periodismo de Huesca está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial, Telefónica y Renfe.