Aragón destinará 4,2 millones de euros a reforzar la atención a pacientes de salud mental
La prestación asistencial se realizará las entidades Fundación Ramón Rey Ardid, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Casa Familiar San Lorenzo-Cruz Blanca y Asociación Guayente
El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 4,2 millones de euros a la atención de pacientes de Salud Mental en Aragón. La prestación asistencial se realizará con cuatro entidades sin ánimo de lucro: Fundación Ramón Rey Ardid, Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Casa Familiar San Lorenzo-Cruz Blanca y Asociación Guayente, que han prestado el servicio en los últimos ejercicios y han manifestado su conformidad.
La aprobación de esta partida consiste en la tercera prórroga del Acuerdo de Acción Concertada AC/01/2019 para la 'Atención en dispositivos asistenciales de personas con enfermedad mental', que garantiza la continuidad del servicio entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027.
Para llevar a cabo esta prórroga, el Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 4.252.827,12 euros, IVA exento, con cargo al presupuesto del Departamento de Sanidad. La distribución por ejercicios es de 3.552.333,27 euros en 2026 y 700.493,85 euros en 2027.
Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico asegura la continuidad de los dispositivos asistenciales en los sectores sanitarios de Huesca, Barbastro y Zaragoza I y II, reforzando la atención especializada a personas con enfermedad mental en Aragón.
El Gobierno de Aragón incluye en la cartera de servicios del SALUD la prestación de una atención integral a la salud mental. Esta asistencia comprende, por una parte, la oferta de prestaciones asistenciales de carácter curativo y rehabilitador, dirigidas al tratamiento del paciente y al apoyo a su familia, cuyo fin es la mejora, estabilización o recuperación de la enfermedad mental y, por otra, actuaciones enfocadas a la comunidad, de carácter preventivo y de promoción de la salud mental, cuyo fin es reducir el riesgo de padecer trastornos de salud mental.
