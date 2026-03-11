Los ayuntamientos de los pueblos de Teruel pueden solicitar desde este miércoles los diez millones del Plan de Obras y Servicios

Los ayuntamientos turolenses podrán solicitar desde este miércoles las subvenciones del Plan de Obras y Servicios, tanto para núcleos como para barrios, con el que la Diputación de Teruel destinará 10 millones de euros, de los que 9 millones de euros se destinan a los núcleos principales y 1 millón para los barrios.

Cada ayuntamiento podrá solicitar en la convocatoria de núcleos principales hasta cuatro actuaciones sin que el importe de la totalidad de las subvenciones solicitadas supere el importe total asignado al municipio, siendo el importe mínimo en cada actuación de 5.000 euros, IVA incluido.

Con respecto a los barrios, cada municipio podrá solicitar un máximo de dos solicitudes sin que el importe de la totalidad de las subvenciones solicitadas pueda superar el importe total asignado al barrio de que se trate, siendo el importe mínimo de cada actuación a realizar de 3.000 euros, IVA incluido.

Joaquín Juste, el presidente de la DPT, ha destacado la importancia del plan a la hora de ayudar a vías urbanas y mejorar caminos, así como crear acciones en materia turística, entre otros. "En los tres años que llevamos de legislatura, ya son 35 millones y medio lo que hemos invertido en mejorar las infraestructuras básicas de nuestros municipios", ha declarado el presidente. A su vez, incide en que se trata de la política más importante que se realiza desde la Diputación junto con las carreteras. En ambas convocatorias son subvencionables las inversiones de capital, es decir, la realización de inversiones en cualquier tipo de infraestructura que sea de titularidad municipal o esté cedida al ayuntamiento por un mínimo de treinta años, así como la adquisición de bienes inmuebles o equipamiento de cualquier clase, siempre que sea en el ejercicio de las competencias propias del Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Además, ambas contemplan la inclusión de obras de carácter plurianual cuyo plazo de ejecución esté comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de noviembre de 2026. Las inversiones que se incluyen en la realización de actividades económicas solo serán subvencionables si son proyectos destinados a promover una actividad económica nueva mediante el aprovechamiento de recursos locales, debiendo el ayuntamiento percibir una contraprestación económica por uso de las instalaciones o el bien sujeto a financiación en forma de canon, renta, tarifa o precio público.