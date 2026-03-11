El Burgo de Ebro impulsa su primera comunidad energética

El municipio de El Burgo de Ebro (Zaragoza) ha puesto en marcha su primera comunidad energética. Bajo el nombre de Comunidad Energética de El Burgo de Ebro (CCEE, esta asociación de vecinos y vecinas se ha unido para incorporar el consumo de energía limpia en sus hogares, reducir la factura eléctrica y sensibilizar sobre la importancia de consumir de forma responsable. Esta iniciativa forma parte del programa Escuela Solar, un proyecto pionero puesto en marcha con el diseño y activación de ECODES, la coordinación del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro y el apoyo económico de Amazon, que cuenta con centros de datos en el municipio burguero.

El proyecto Escuela Solar se puso en marcha hace un año en el CPI “La Cabañeta” con la creación de una comunidad de aprendizaje en la que se trabaja para que el alumnado impulse el cambio de hábitos para el ahorro de energía y agua en el municipio. Este programa contempla, además, la instalación de paneles solares en el tejado del centro escolar para la generación de energía eléctrica que se consumirá por parte del propio CPI y de los hogares que forman parte de la Comunidad Energética.

Como explica el alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, con este proyecto, “el municipio está trabajando de forma global para consumir la energía de forma responsable, por una parte, favoreciendo la incorporación de energías limpias y por otra, a través de la educación y la sensibilización”.

En este sentido, para el responsable del programa InCommunities de Amazon Web Services, Carlos Valdés, "proyectos colaborativos como este muestran cómo la transición energética puede empezar desde lo local, implicando a la comunidad y acercando el conocimiento sobre energías renovables a la población local desde su propio centro educativo. Desde Amazon queremos seguir apoyando iniciativas que nacen en el territorio y que contribuyen a generar un impacto positivo y duradero en las comunidades donde estamos presentes"

Una asociación abierta a todos los hogares de El Burgo de Ebro

La CCEE es una asociación que ya ha dado sus primeros pasos al constituirse y celebrar su primera jornada informativa. Aunque ya han sido numerosas las personas que han iniciado los trámites para formar parte de este proyecto, la comunidad está abierta a todos los hogares del municipio. En función del número de socios que se incorporen, se determinará la forma en la que pueden consumir la energía generada.

El CPI “La Cabañeta” será el centro que se beneficie de forma prioritaria de la energía generada. Después, cada uno de los hogares que forman parte de la CCEE, dispondrá de una cantidad de energía fotovoltaica que, con su uso, reducirá el consumo de la energía convencional y, por tanto, de la factura.

Pero la Comunidad Energética no implica únicamente un ahorro, sino que conlleva, además, el impulso de un cambio cultural en el propio municipio hacia el consumo responsable, el cuidado del medio ambiente y la acción hacia una transición energética.

Como subraya Carlos Pesqué, director de Energía y Personas en ECODES, las comunidades energéticas “no son solo una forma de generar y compartir energía renovable de forma local, sino que también implican la creación de nuevos espacios de diálogo en torno a los recursos de los que disponemos y cómo hacemos uso de ellos. Ello posibilita construir compromisos compartidos y, en definitiva, crear comunidad. Hoy el Burgo de Ebro ya cuenta con un espacio de así, y estamos convencidos de que va a generar un impacto muy positivo en los vecinos y vecinas del municipio”, indica Carlos Pesqué, director de Energía y Personas en ECODES, al respecto.

En El Burgo de Ebro, además de las placas que se instalarán el en CEIP dentro del proyecto Escuela Solar, el Ayuntamiento ya está generando energía fotovoltaica con instalaciones en edificios municipales como el CEMUBE o el pabellón polideportivo.