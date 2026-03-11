El doctor Antonio Bascones Martínez será el pregonero de la Semana Santa de Alcañiz
Vinculado familiarmente a Alcañiz, de donde eran originarios tanto su padre, ha agradecido el nombramiento
La Semana Santa de Alcañiz 2026 tendrá como pregonero a Antonio Bascones, catedrático de Medicina Bucal y Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid. Vinculado familiarmente a Alcañiz, de donde eran originarios tanto su padre, también médico estomatólogo, Bascones rememora su infancia en las calles de la ciudad, entre la Pastelería Alejos y las sesiones dobles del Cine Roch.
“Mi infancia se repetía, año tras año, en la casa de mis tías y abuelos de la calle Blasco. Son recuerdos que perfilan toda una vida y la impregnan de pensamientos diferentes y sentimientos distintos. Desde entonces, he estado unido a Alcañiz con el cordón umbilical de la vida, de la infancia, de las excursiones en carretas, de las acequias y de las torres donde íbamos a tomar la torta de pimientos”- cuenta Bascones.
El pregonero de la Semana Santa de Alcañiz ha participado en las procesiones: “He salido a tocar el tambor muchas veces, por lo que los recuerdos son intensos e imperecederos. Mis tías me hicieron una túnica, que todavía conservo en mi armario en Madrid, y mi padre me compró un tambor. Ahora, me gusta vivir estos momentos desde otra perspectiva: como observador. Con cada redoble de tambor, me viene un recuerdo diferente “
Antonio Bascones confiesa que recibió la noticia de su nombramiento como pregonero de la Semana Santa con gran emoción: “La llamada del alcalde, un domingo a primera hora, fue un cúmulo de sentimientos que estaban agolpados y que salieron a borbotones. Puedo decir que escribí el pregón en tres días. Luego lo dejé reposar, que tomara cuerpo, como el vino, y al cabo de una semana lo cerré y el 30 de marzo lo leeré. Espero que guste, pues ha salido desde la pasión que he puesto en su redacción.”
Antonio Bascones Martínez (Madrid, 1944) es doctor en Medicina y Estomatología, Catedrático de Medicina Bucal y Periodoncia desde 1983 por la UCM, cirujano máxilo-facial, investigador y escritor. Es el presidente de la Real Academia de Doctores de España desde 2017. Ha sido nombrado doctor honoris causa por cinco universidades internacionales y en la actualidad dirige tres revistas de carácter científico y humanista.
