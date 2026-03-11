Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zaragoza Alta VelocidadMarisa GasparKeidi BareCátedra ForestaliaCribado cáncer de colonSucesos
instagramlinkedin

El doctor Antonio Bascones Martínez será el pregonero de la Semana Santa de Alcañiz

Vinculado familiarmente a Alcañiz, de donde eran originarios tanto su padre, ha agradecido el nombramiento

Antonio Bascones con el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan.

Antonio Bascones con el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan. / AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Semana Santa de Alcañiz 2026 tendrá como pregonero a Antonio Bascones, catedrático de Medicina Bucal y Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid. Vinculado familiarmente a Alcañiz, de donde eran originarios tanto su padre, también médico estomatólogo, Bascones rememora su infancia en las calles de la ciudad, entre la Pastelería Alejos y las sesiones dobles del Cine Roch.

“Mi infancia se repetía, año tras año, en la casa de mis tías y abuelos de la calle Blasco. Son recuerdos que perfilan toda una vida y la impregnan de pensamientos diferentes y sentimientos distintos. Desde entonces, he estado unido a Alcañiz con el cordón umbilical de la vida, de la infancia, de las excursiones en carretas, de las acequias y de las torres donde íbamos a tomar la torta de pimientos”- cuenta Bascones.

El pregonero de la Semana Santa de Alcañiz ha participado en las procesiones: “He salido a tocar el tambor muchas veces, por lo que los recuerdos son intensos e imperecederos. Mis tías me hicieron una túnica, que todavía conservo en mi armario en Madrid, y mi padre me compró un tambor. Ahora, me gusta vivir estos momentos desde otra perspectiva: como observador. Con cada redoble de tambor, me viene un recuerdo diferente “

Antonio Bascones confiesa que recibió la noticia de su nombramiento como pregonero de la Semana Santa con gran emoción: “La llamada del alcalde, un domingo a primera hora, fue un cúmulo de sentimientos que estaban agolpados y que salieron a borbotones. Puedo decir que escribí el pregón en tres días. Luego lo dejé reposar, que tomara cuerpo, como el vino, y al cabo de una semana lo cerré y el 30 de marzo lo leeré. Espero que guste, pues ha salido desde la pasión que he puesto en su redacción.”

Noticias relacionadas

Antonio Bascones Martínez (Madrid, 1944) es doctor en Medicina y Estomatología, Catedrático de Medicina Bucal y Periodoncia desde 1983 por la UCM, cirujano máxilo-facial, investigador y escritor. Es el presidente de la Real Academia de Doctores de España desde 2017. Ha sido nombrado doctor honoris causa por cinco universidades internacionales y en la actualidad dirige tres revistas de carácter científico y humanista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
  2. El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
  3. Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
  4. Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza
  5. Dos zaragozanas, atrapadas en la India por la guerra de Irán: 'Se nos está acabando la medicación y no podemos costear lo que vale aquí
  6. El chef de un restaurante de Zaragoza carga contra los que se quejan del precio de los menús: 'La gente no sabe lo que cuestan las cosas
  7. Solo 93 personas en todo Aragón recibieron ayudas para la compra de vivienda protegida en 2024
  8. Las estaciones de esquí de Aragón encaran su final de temporada: estas son las fechas de cierre en las pistas del Pirineo y de Teruel

67.000 niños vulnerables se preparan para un futuro sin límites

Alcampo celebra 45 años de su llegada a España en su primer centro en Utebo

Risas, talleres y disfraces para los más pequeños en Luceni

Una jornada de catas, convivencia y diversión en Remolinos

Torres de Berrellén recuerda el legado de Juan Pablo Bonet

El ayuntamiento exige soluciones al consorcio

Inversiones para hacer frente a la soledad en los mayores

Gallur vive sus fiestas con tradición y gran ambiente

Tracking Pixel Contents