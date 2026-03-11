Graus contará con la primera helisuperficie H24 de la Ribagorza para emergencias sanitarias

Representantes del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento de Graus han presentado en esta localidad el proyecto de construcción de la primera helisuperficie H24 de la Ribagorza destinada a la atención de emergencias sanitarias. La instalación se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Graus en el Polígono Industrial Fabardo.

El objetivo es que esta infraestructura, integrada en la red de helisuperficies del Gobierno de Aragón, esté operativa durante el año 2026. Su puesta en marcha responde a las necesidades asistencia-les de los vecinos de la comarca y complementará la instalación ya prevista en el proyecto existente en Benasque.

La helisuperficie forma parte del Plan Pirineos y, una vez esté en funcionamiento, se sumará a la ya operativa en Jaca, a la que próximamente se inaugurará en Boltaña y a la prevista también en Benasque.

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha destacado que “la red de helisuperficies operativas las 24 horas constituye un elemento esencial para garantizar una respuesta ágil y eficaz a los ciudadanos que precisan ser evacuados con urgencia a los hospitales de referencia”. Asimismo, ha subrayado que “la plena operatividad de infraestructuras como esta que anunciamos en Graus permite que los helicópteros sanitarios puedan actuar de forma ininterrumpida, las 24 horas del día y los 365 días del año, reforzando así la capacidad del sistema para atender situaciones de emergencia. En este ámbito, la rapidez en la intervención resulta determinante”.

Por su parte, el presidente de la Comarca de la Ribagorza, Roque Vicente, ha valorado positivamente este nuevo equipamiento, señalando que “Ribagorza pasa a ser una comarca que mejora la gestión y atención de las emergencias, fundamentalmente las sanitarias”.

Además, ha destacado que “vemos cómo los diferentes anuncios en relación con el Plan Pirineos se van convirtiendo en realidad. Son actuaciones que mejoran nuestra calidad de vida y, sobre todo, generan territorios con oportunidades. Este equipamiento es un salto cualitativo para toda la comarca”.

La Ribagorza cuenta con más de 12.300 habitantes distribuidos en 34 municipios y 176 núcleos de población, en un territorio de 2.460 kilómetros cuadrados. Esta dispersión territorial implica en mu-chas ocasiones elevados tiempos de traslado por vía terrestre. La nueva helisuperficie permitirá ofrecer un servicio más rápido a toda la población para el traslado de pacientes a hospitales de referencia y será clave también para atender patologías como infartos, emergencias neonatales o cuadros clínicos de especial gravedad.

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha señalado durante la presentación que “el Plan Estratégico de la Diputación cuenta con la seguridad como una de sus líneas fundamentales y colaborar en esta iniciativa es ayudar a tener un medio rural más seguro también a nivel sanitario”.

El alcalde de Graus, José Antonio Lagüens, ha afirmado que “este es un día histórico para Graus y la Ribagorza porque vamos a contar con una instalación de primer nivel para la protección civil, la seguridad pública y la gestión de emergencias”.

La construcción de la helisuperficie contará con un presupuesto de 300.000 euros, financiados de forma conjunta por el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento de Graus, quien, además, ha cedido el suelo.