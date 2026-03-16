La peatonalización del centro histórico de Teruel suma un millar de solicitudes de acceso a tres semanas de su entrada en vigor

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha informado este lunes tras la Junta de Gobierno que el ayuntamiento ha recibido ya alrededor de mil solicitudes de autorización para acceder al centro histórico, a pocas semanas de que entre en vigor la peatonalización del casco histórico el próximo 8 de abril. No obstante, ha señalado que la cifra todavía debería aumentar, ya que son muchos los colectivos con derecho a solicitar el acceso. “Son ya en torno a mil solicitudes las presentadas, pero tienen que ser muchas más”, ha afirmado la regidora, que ha recordado que pueden pedir autorización no solo los vecinos o quienes tengan garaje en el centro histórico, sino también comerciantes, proveedores, profesionales y autónomos que desarrollen su actividad en la zona o que deban acceder a ella por motivos laborales.

La alcaldesa ha insistido en que la peatonalización cuenta con un amplio respaldo en la ciudad. “Es una ansiada peatonalización porque existe consenso político, vecinal y de los comerciantes de que va a ser buena para el futuro de Teruel”, ha señalado. La medida busca eliminar el tráfico innecesario en el casco histórico, donde actualmente se registran importantes flujos de vehículos. “Por debajo de la Torre del Salvador pasa un vehículo cada siete segundos en determinados momentos, y eso es lo que queremos evitar”, ha explicado.

Según ha indicado, la nueva regulación no impedirá el acceso a quienes realmente lo necesiten, sino que se dirigirá principalmente a los vehículos que atraviesan el centro sin motivo. Además, permitirá ordenar mejor los horarios de carga y descarga, evitando escenas habituales como la acumulación de furgonetas a media mañana en calles como San Juan.

El sistema comenzará a funcionar el 8 de abril, aunque inicialmente habrá un periodo informativo en el que no se sancionará, sino que se avisará a los conductores que accedan sin autorización. Durante estos días previos, el Ayuntamiento está instalando señalización y pintando las marcas necesarias para la puesta en marcha del nuevo sistema.

Sanciones a terrazas por incumplir la ordenanza

Entre los asuntos del orden del día que ha abordado este lunes la Junta de Gobierno Local, destaca la aprobación de tres sanciones a dos establecimientos hosteleros por incumplimientos de la ordenanza municipal de terrazas. En un caso se han impuesto dos multas de 751 euros por instalar más mesas de las permitidas y por colocar publicidad no autorizada, mientras que otro establecimiento ha sido sancionado con 751 euros por instalar un toldo que no está permitido.

La alcaldesa ha recordado que la ordenanza de terrazas de la ciudad funciona de manera satisfactoria y que actualmente se está revisando mediante un proceso de diálogo con vecinos, hosteleros y comerciantes. No obstante, ha insistido en que el ayuntamiento será “escrupuloso en su cumplimiento”. “Es una ordenanza generosa en los metros que permite, pero también debemos ser rigurosos con su cumplimiento”, ha concluido.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación y a preguntas de éstos, la alcaldesa se ha referido a la remodelación de la plaza de la Marquesa, una actuación incluida en los fondos europeos EDIL que el Ayuntamiento prevé desarrollar entre 2026 y 2027. El consistorio contratará en los próximos meses la redacción de un nuevo proyecto, después de comprobar que el anterior planteamiento, aunque atractivo desde el punto de vista estético, no respondía a las necesidades funcionales de este espacio. “Era un proyecto muy bonito, pero no cumplía con la funcionalidad que se le quería dar a la plaza”, ha explicado la alcaldesa, que ha subrayado que la financiación está garantizada y que la actuación contribuirá a seguir mejorando el entorno del centro histórico y de la muralla.

Nuevas viviendas y proyecto de ciudad jardín

En materia urbanística, la alcaldesa ha valorado positivamente el proyecto de ciudad jardín impulsado por el Gobierno de Aragón, que contempla la construcción de nuevas viviendas en el entorno de la ciudad con un 70% de vivienda protegida. Según ha indicado, se trata de una iniciativa singular que no supondrá ningún coste para el Ayuntamiento, ya que la urbanización y su posterior gestión correrán a cargo de los promotores y de una entidad de gestión propia de los residentes.

Este desarrollo se suma al proyecto urbanístico previsto en el entorno de Las Viñas, donde está prevista la construcción de alrededor de mil viviendas. La alcaldesa ha explicado que el procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial, tras la aprobación del DIGA (Declaración de Interés General de Aragón), y que los siguientes pasos serán la tramitación del PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón) y el correspondiente proyecto de urbanización.

Durante su intervención, la alcaldesa también ha mostrado su preocupación por la ola de robos registrada en los últimos meses en la ciudad, algo poco habitual en una localidad tradicionalmente segura. “Teruel siempre ha sido una ciudad muy segura y queremos que siga siéndolo”, ha afirmado, señalando que el Ayuntamiento está colaborando con la Policía Nacional mediante servicios extraordinarios de la Policía Local para reforzar la prevención.

Noticias relacionadas

Además, el consistorio prevé ampliar el sistema de videovigilancia hasta alcanzar las cien cámaras en la ciudad, lo que permitirá reforzar el carácter disuasorio y facilitar la identificación de los autores de posibles delitos.