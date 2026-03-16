Estos son los tres pueblos de Aragón nominados por sus buenas prácticas contra la despoblación

Los II Premios de Buenas Prácticas en Materia de Lucha Contra la Despoblación, que convoca por segundo año consecutivo la Dirección General de Despoblación del Gobierno de Aragón, han dejado nueve nominados en esta edición. Los galardones, que están divididos en tres categorías -entidades locales, personas físicas y personas juridicas-, se entregarán el próximo 19 de marzo en una gala que tendrá lugar en la Sala Goya del edificio que acoge el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza.

Los pueblos de Aragón nominados son los ayuntamientos de Anento (Zaragoza), Frescano (Zaragoza) y Perales del Alfambra (Teruel). Además, también se ha nominado a los emprendedores Ana Marcén, Josefina Loste y Pedro Garcia Rubio, así como a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), el Teatro de Robres y la Cooperativa Textil San José Artesano.

La localidad zaragozana de Anento, en la Comarca del Campo de Daroca, lleva diez años consecutivos formando parte de la red de 'Los Pueblos Más Bonitos de España' y se ha consolidado como uno de los destinos rurales más reconocidos de la comunidad. Destaca su patrimonio arquitectónico y sus espacios naturales, conserva restos de murallas y el castillo medieval del siglo XIV, un patrimonio que se pone en valor durante las jornadas medievales del mes de julio.

El municipio de Frescano, ubicado en la Comarca zaragozana del Campo de Borja, dispone de seis monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), entre los que destaca la Ermita de Nuestra Señora de la Huerta, un templo del románico tardío levantado tras la Reconquista, y los yacimientos arqueológicos del Bronce Final-Hierro I, que son el cimiento del proyecto 'Parque Arqueológico de la Edad del Hierro I de Burrén'.

En los últimos años, Perales del Alfambra, en la Comarca Comunidad de Teruel, ha experimentado un crecimiento demográfico sostenido, pasando de poco más de 200 habitantes a superar los 300 en la actualidad, fruto de las políticas orientadas al arraigo y a la generación de oportunidades. La promoción de nuevas viviendas, así como la oferta de vivienda pública rehabilitada en alquiler asequible ha facilitado la llegada de nuevas familias y residentes.

Personas físicas

Ana Marcén es una emprendedora rural con más de 20 años de trayectoria dedicada a crear oportunidades reales para que las personas, especialmente las mujeres, puedan desarrollar su vida y su proyecto profesional sin abandonar el medio rural. En 2006, crea EcoMonegros 03, un proyecto de transformación agroalimentaria "pionero y sostenible", y en 2022 fundó Escuela Galanicas, una escuela de negocios y de desarrollo personal que acompaña y ayuda a emprendedoras a liderar sus proyectos para que se puedan quedar en sus pueblos o vuelvan a ellos. Gracias a su labor, más de 300 mujeres han fortalecido su autonomía económica, profesional y emocional en el territorio.

Pedro García es un joven emprendedor zaragozano que impulsa la tecnología, el talento y las nuevas oportunidades como herramientas clave para revitalizar el medio rural. Como promotor y presidente de la Asociación Desarrollo Tecnológico Rural lidera un movimiento formado por profesionales expertos en tecnologías de la información, la comunicación y la creación de activos digitales, con el objetivo demostrar que la innovación no es exclusiva del medio urbano y que también puede generarse, desarrollarse y consolidarse en los pueblos.

Josefina Loste es una figura clave en la historia reciente del medio rural aragonés y una pionera en la defensa del territorio, la cultura y la vida en los pueblos del Pirineo. En la década de 1960, es la primera mujer en poner en marcha una casa rural en la provincia de Huesca, concretamente en San Juan de Plan, desde donde abrió el camino al turismo rural cuando todavía no existía como modelo de desarrollo.

Personas jurídicas

Fundada en 1988 en Robres, en la Comarca de Los Monegros, la Asociación Cultural Teatro de Robres acumula más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida, manteniendo una programación cultural estable en un entorno rural y convirtiéndose en un auténtico motor cultural de la zona. A través de actividades educativas, funciones escolares y talleres de mediación cultural, acerca las artes escénicas a las nuevas generaciones, garantizando el acceso a la cultura en el medio rural y fomentando el arraigo.

La Cooperativa Textil San José Artesano es un ejemplo de cómo la industria, el cooperativismo y el compromiso social pueden sostener la vida en el medio rural durante generaciones. Fundada en 1974 en Luna (Zaragoza), es la cooperativa textil más antigua de Aragón. Nace como una cooperativa de mujeres y, 50 años después, mantiene vivo ese espíritu con el que ocho trabajadoras han podido desarrollar su empleo y su proyecto vital sin abandonar su pueblo.

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A través de su programación, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv) da voz a los habitantes de los pueblos con programas como 'El campo es nuestro', 'Tempero' o 'Segunda Oportunidad'. Otros espacios, como 'Chino Chano', acercan a la ciudadanía la riqueza natural, cultural y patrimonial del territorio aragonés.