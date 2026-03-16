La Universidad de Zaragoza inicia el trámite para implantar el grado de Ingeniería Aeroespacial en Teruel en 2027

La Universidad de Zaragoza ha iniciado el trámite para implantar el grado de Ingeniería Aeroespacial en el campus de Teruel en el curso 2027-28 que contaría con 50 plazas iniciales y que se sumaría a los otros dos grados en Ingeniería Electrónica y Automática e Ingeniería Informática de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), además del programa conjunto de Ingeniería Informática y ADE.

Para hacer posible su implantación se ha constituido de forma oficial la comisión encargada de elaborar la memoria de verificación de la titulación, presidida por el coordinador del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática, Raúl Igual, y que estará formada por 13 miembros del campus y 5 especialistas externos.

Este equipo de trabajo tendrá que elaborar la memoria para llevarla al Consejo de Gobierno de la UZ y al Consejo Social para seguir el trámite que llevará la propuesta al Consejo de Universidades, Consejo de Ministros, autorización del Gobierno de Aragón e implantación en la fecha prevista de septiembre de 2027. El coste de esta implantación alcanza los 900.000 euros en personal incluidos los docentes y otro tanto en infraestructuras, si bien no se precisará construir un edificio nuevo, aunque sí algunas instalaciones propias de este grado.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha explicado que el impartir esta titulación en el campus de Teruel "no es una decisión aislada, sino una respuesta estratégica a una demanda real de talento". Es una profesión con pleno empleo, que está situada entre las 10 titulaciones con mayor tasa de actividad en España, un 98,1%, ha destacado.

Este grado permitirá formar a los profesionales que diseñarán el futuro de la aviación, de los satélites y los sistemas espaciales, consolidando al campus de Teruel como un "centro de referencia" al argumentar que Teruel ofrece un "ecosistema único en Europa" al contar con el aeropuerto que "se ha sabido reinventarse" atrayendo numerosas empresas del sector de la innovación, con satélites, con cohetes.

La consejera de Ciencia y Universidad, Claudia Pérez Forniés, ha expuesto que la creación de esta Ingeniería aeroespacial en Teruel es "plenamente estratégica" por parte del Gobierno de Aragón y de la Universidad de Zaragoza para aprovechar todas esas potencialidades que brinda la provincia turolense en ese ámbito y además de reforzar el campus de Teruel se busca convertir a la ciudad en "es polo de especialización, innovación y talento en materia aeroespacial que se da allí".

La vicerrectora del campus de Teruel, Carmen Aguilar, ha calificado de "verdadero hito" implantar este grado que "va a hacer historia" en este campus. "Asumimos con responsabilidad y con el compromiso de trabajar para ofrecer un grado que responda a los valores de excelencia, innovación y rigor", ha enfatizado.

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Ha observado que la implantación de esta nueva titulación en el campus es una "decidida e importante apuesta" por reforzar y afianzar su proyección y por generar nuevas oportunidades que, seguro se van a saber aprovechar" al argumentar que responde a una "demanda del tejido social y productivo del territorio".