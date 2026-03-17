Aramón inicia los trámites para la licitación y construcción del nuevo depósito de agua de Cerler

El Grupo Aramón ha iniciado los trámites para la licitación y construcción del nuevo depósito de agua de Cerler, una actuación estratégica que se ejecutará este verano y que ayudará a garantizar el abastecimiento y avanzar hacia una gestión más eficiente del recurso hídrico en todo el núcleo urbano.

Esta actuación supone un hito fundamental para la culminación de la urbanización de Cerler, tras la aprobación el 1 de octubre de 2025 de la Modificación puntual nº 2 del Plan Parcial y de las Modificaciones nº 1 y 2 del Proyecto de Urbanización, que desbloquean definitivamente la última fase de un desarrollo iniciado en los años 60, cuando la estación fue declarada Centro de Interés Turístico Nacional y se aprobó su Plan de Ordenación en 1966, ordenando el crecimiento del núcleo junto al casco histórico.

Más de medio siglo de compromiso con Cerler

La sociedad Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque S.A., perteneciente al Grupo Aramón desde su constitución en 2004, ha sido el promotor inicial de la urbanización y gestor de la Estación de esquí de Cerler desde sus inicios en 1971. Entre los años 70 y principios de los 2000, la compañía ejecutó y financió la primera gran fase de la urbanización, posibilitando el crecimiento del núcleo hasta alcanzar cerca de 1.000 nuevas edificaciones; entre viviendas, alojamientos y establecimientos turísticos, que se sumaron a las aproximadamente 300 ya existentes en el casco histórico.

Desde entonces, Aramón ha asumido en solitario y sin contraprestación económica la prestación de servicios básicos como el abastecimiento de agua, saneamiento y limpieza viaria, además de la conservación y mantenimiento de las infraestructuras, el alumbrado público y los consumos eléctricos asociados. Todo ello en un entorno de alta montaña, complejo desde el punto de vista técnico y sometido a la presión derivada del crecimiento edificatorio, incluso en zonas no consolidadas.

Un nuevo marco urbanístico para completar la urbanización

La necesidad de adaptar el Plan de Ordenación original de la estación de esquí de Cerler, aprobado en los años 60, al planeamiento municipal y a la normativa urbanística autonómica posterior motivó la aprobación en 2005 de la primera revisión del Plan Parcial de Cerler, que delimitó las áreas de urbanización consolidada y no consolidada.

Diversas circunstancias ajenas a la voluntad de Aramón, entre ellas la crisis económica posterior, impidieron abordar de inmediato la urbanización pendiente, situación que comenzó a desbloquearse en 2017 con la firma de un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benasque y Aramón, que sentó las bases para la fase final de la urbanización y su futura recepción municipal. Bajo este nuevo marco, Aramón ha trabajado de forma continuada hasta lograr la aprobación definitiva en octubre de 2025 de los instrumentos urbanísticos necesarios, con el informe favorable de todas las administraciones estatales, autonómicas y locales competentes.

La reciente aprobación urbanística, junto con los acuerdos alcanzados con los propietarios de los terrenos por los que discurrirá la conducción de agua, permite ahora a Aramón iniciar la fase cero de la urbanización pendiente mediante la construcción del nuevo depósito.

El diseño de esta infraestructura ha tenido en cuenta el interés municipal de disponer de un sistema único de abastecimiento de agua para todo Cerler, incluido el casco histórico, con el objetivo de facilitar en el futuro la asunción por parte del Ayuntamiento de Benasque de la titularidad del servicio de abastecimiento, en su ciclo integral: captación, potabilización y suministro.

Compromiso con los vecinos y visión de futuro

El compromiso de Aramón con los vecinos de Cerler a lo largo de todos estos años es firme y continuado. La compañía considera que, conforme el suelo vaya consolidándose, la prestación de los servicios y el mantenimiento de las infraestructuras deben ser asumidos, como es habitual, por el Ayuntamiento o por una entidad urbanística colaboradora integrada por los propietarios.

Mientras tanto, Aramón mantiene su total disposición a seguir mejorando la urbanización de Cerler, acometiendo inversiones inmediatas ya en 2026, adicionales a las previstas en los proyectos urbanísticos recientemente aprobados, con el objetivo de solventar algunas de las deficiencias detectadas.

Todo este esfuerzo se suma a las importantes inversiones realizadas en la estación de esquí de Cerler, desde su integración en el Grupo Aramón, que superan los 65 millones de euros, y que han permitido posicionar a Cerler, al núcleo urbano y al municipio de Benasque entre los destinos de referencia del turismo de nieve y montaña.

La licitación del nuevo depósito de agua materializa, en definitiva, los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Benasque en octubre de 2025 y constituye un hito histórico para el futuro de Cerler.