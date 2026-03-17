El Ayuntamiento de Teruel impulsa la renovación y ampliación de horarios del Centro Sociocultural del Arrabal

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Concejalía de Cultura, ha llevado a cabo una serie de mejoras y cambios organizativos en el Centro Sociocultural del Arrabal con el objetivo de consolidarlo como un espacio activo, participativo y abierto tanto al barrio como al conjunto de la ciudad.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, junto al concejal de Cultura, Carlos Méndez, han visitado el centro para comprobar la transformación de sus instalaciones, que han incluido trabajos de pintura en las zonas más deterioradas, así como una reorganización integral de los espacios.

Una de las principales novedades es la ampliación del horario de apertura del centro y de la sala de estudio. A partir del lunes 23 de marzo, el centro abrirá de lunes a sábado de 16.00 a 22.00 horas y los domingos de 09.00 a 14.00 horas. Este nuevo horario supone una mejora significativa respecto al anterior, limitado de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas.

Gracias a esta ampliación, el centro abrirá también los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, convirtiéndose en el único centro cultural de la ciudad con apertura dominical, lo que supone una alternativa especialmente útil para estudiantes y usuarios.

Además, se ha llevado a cabo una reorganización de los espacios interiores para mejorar su funcionalidad y adaptarlos a las necesidades actuales. La antigua sala de lectura se ha dividido en dos zonas diferenciadas: una zona infantil en la planta calle, equipada con mobiliario adaptado, y un espacio polivalente con televisión, prensa y mesas para juegos.

La primera planta se destina principalmente a sala de estudio, con un aforo de 24 puestos y equipada con tres ordenadores, manteniendo además el servicio de biblioteca con préstamo de libros de lunes a viernes en horario de 16.00 a 20.00 horas. En cuanto a la distribución del edificio, la planta calle alberga la sala de espejos, destinada a actividades de movimiento, talleres y reuniones, así como una sala de cafetería equipada como espacio de encuentro. La segunda planta cuenta con una sala multiusos para actividades manuales, baile, reuniones y otras propuestas culturales.

El centro es ya un espacio consolidado en la vida social y cultural del barrio del Arrabal, donde desarrollan su actividad diversas asociaciones y colectivos como la Asociación de Vecinos del Arrabal, AFIFASEN, ALFAR, el grupo de dibujo o la Asociación de Voces Blancas, además de acoger actividades municipales como baile en línea, yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento o talleres de manualidades.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha subrayado que el ayuntamiento quiere reactivar este centro y para ello ha agrupado los espacios conforme a las necesidades y la demanda de los usuarios". Por su parte, el concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha agregado que con esta reforma se pretende que el Centro Sociocultural del Arrabal sea un espacio vivo, abierto y participativo. Tanto la alcaldesa como el concejal coinciden en que el centro es un lugar para convivir, aprender y compartir actividades culturales y sociales, un punto de encuentro cultural para el barrio, pero también para toda la ciudad.

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El consistorio anima a las asociaciones y colectivos de Teruel que aún no conocen este espacio a acercarse y descubrir las posibilidades que ofrece para el desarrollo de actividades culturales, formativas y sociales.