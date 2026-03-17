Barbastro rehabilitará dos bloques de vivienda con una subvención de 386.000 euros
Las actuaciones se centran en la mejora de la eficiencia energética de ambos inmuebles mediante la optimización del aislamiento de fachadas y cubiertas
El Ayuntamiento de Barbastro y el Gobierno de Aragón han dado el visto bueno a unas ayudas por 386.000 euros para la rehabilitación de dos bloques de viviendas situadas en el denominado sector de La Cooperativa, levantado en 1965. La convocatoria es con cargo al Programa de Ayuda en Materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, recibirán la subvención dos comunidades de vecinos de las calles Juan Ramón Jiménez, número 1 -172.000 euros- y Virgen del Pilar, número 12 -214.000 euros-, ha informado el consistorio barbastrense.
Las actuaciones se centran en la mejora de la eficiencia energética de ambos inmuebles mediante la optimización del aislamiento de fachadas y cubiertas.
En el primero de los dos inmuebles se realizan también labores de retirada de amianto. A estas mejoras, se le sumarán acciones de regeneración urbana que permitirán eliminar barreras arquitectónicas, mejorar sistemas de iluminación, actuar en el arbolado e instalar nuevo mobiliario urbano en la zona. En el presupuesto de este año se reservan sendas partidas para la redacción de proyectos en calles como Santa Teresa o Juan Ramón Jiménez.
El concejal de Urbanismo, Lorenzo Borruel, ha explicado que el ayuntamiento informó "con detalle" a los vecinos que podían beneficiarse de estas ayudas y que las comunidades de vecinos que han considerado oportuno acogerse han completado los trámites correspondientes, que ahora han recibido el informe favorable del Gobierno autonómico.
Por tanto, "ahora es responsabilidad de cada comunidad de vecinos completar las actuaciones en tiempo y forma", ha subrayado Borruel, quien ha añadido que también se realizarán acciones de regeneración urbana en el barrio que permitirán eliminar barreras arquitectónicas, mejorar sistemas de iluminación, nuevo mobiliario urbano y mejora de arbolado que asumirá el Ayuntamiento.
El sector de La Cooperativa se escogió como beneficiario de estas ayudas porque la normativa que las regula exigía que la zona urbana beneficiaria fuese homogénea, lo que implicaba que todos los edificios allí ubicados compartieran diseños y calidades de materiales. También era necesario, ha recordado el concejal, que las viviendas fuesen anteriores a los años setenta y que en la zona se hayan desarrollado mejoras a iniciativa de los vecinos.
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