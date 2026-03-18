Un derrumbe deja impracticable la senda hacia las pozas del barranco de Ascaso tras las intensas lluvias

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas en el Pirineo aragonés han provocado el derrumbe de un muro en la localidad de Ascaso, dejando completamente impracticable la senda que conduce a las populares pozas del Barranco de Ascaso, uno de los principales atractivos naturales de la zona. El desprendimiento ha afectado directamente a la conocida como Era del cine, el único espacio horizontal del núcleo, donde cada verano se celebra 'La muestra de cine más pequeña del mundo'. El muro derrumbado separaba este espacio de la senda que conecta con las pozas, un recorrido muy frecuentado tanto por vecinos como por visitantes.

Según han informado desde la Asociación de Vecinos y Amigos de Ascaso, el colapso se produjo la pasada semana como consecuencia de la acumulación de agua tras un invierno especialmente húmedo. El muro, de aproximadamente diez metros de longitud y tres de altura, no ha resistido las condiciones meteorológicas pese a las sucesivas labores de restauración realizadas en los últimos años. Estas actuaciones se habían llevado a cabo a través de campos de trabajo y colaboraciones voluntarias, con el objetivo de conservar un elemento clave para la seguridad y el uso del entorno.

El derrumbe ha bloqueado por completo el acceso a las pozas del barranco, un enclave natural muy valorado en la comarca del Sobrarbe y promocionado tanto por medios de comunicación como por la Oficina de Turismo de Boltaña. Aunque el incidente no ha causado daños personales, ya que en el momento del desprendimiento no transitaba nadie por la zona, la situación genera preocupación ante la llegada de la temporada estival.

Desde la asociación local, también conocida como 'Los Relojes', se había advertido previamente tanto al propietario del terreno como al Ayuntamiento de Boltaña del deterioro del muro y del riesgo que suponía su estado. Tras lo ocurrido, insisten en la necesidad de una intervención urgente que garantice la seguridad y evite nuevos incidentes.

Además de impedir el acceso a las pozas, el derrumbe podría tener consecuencias en algunos de los eventos más destacados que se celebran en Ascaso. Por un lado, compromete la celebración de la Muestra de Cine, que este año se encaminaba hacia su 15ª edición. Por otro, afecta al recorrido de la carrera de montaña 'O Viento Rondador', que alcanza su decimotercera edición y que discurre parcialmente por esta senda.

La Era del cine, epicentro de estas actividades, es un espacio singular que cada verano se alquila a un particular para acoger el festival cinematográfico, convirtiéndose en un punto de encuentro cultural en un entorno rural de reducido tamaño. Su conexión con la senda y el barranco resulta esencial tanto para la logística del evento como para el flujo de visitantes. La situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de determinadas infraestructuras rurales ante fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes. También evidencia la importancia de la conservación preventiva en entornos de alto valor natural y turístico.

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A la espera de una solución que permita restablecer el paso y garantizar la seguridad, el acceso a las pozas del Barranco de Ascaso permanece cerrado, lo que supone un revés tanto para los vecinos como para el turismo local de cara a los próximos meses.