Un estudio de Dinópolis amplía el conocimiento sobre vertebrados del Cretácico en Teruel

La Fundación Dinópolis ha dado a conocer un estudio que amplía de forma relevante el conocimiento sobre los vertebrados del Cretácico Inferior en la provincia de Teruel, a partir del análisis de fósiles hallados en varios yacimientos de la zona. La investigación, publicada en la revista científica Cretaceous Research, ha examinado restos procedentes de diez yacimientos ubicados en El Castellar, Cabra de Mora y Mora de Rubielos, según ha indicado la Fundación en una nota de prensa.

Estos enclaves se sitúan en la Formación El Castellar, con una antigüedad de entre 127 y 125 millones de años, correspondiente a antiguos humedales costeros con ambientes lacustres, palustres y fluviales. El estudio ha identificado una notable diversidad de fauna vertebrada: entre los hallazgos destacan dinosaurios ornitópodos, caracterizados por su dieta herbívora y su capacidad de desplazamiento tanto bípedo como cuadrúpedo.

Dentro de este grupo, se han reconocido grandes estiracosternos, relacionados con especies como Iguanodon y formas similares a Morelladon.

Asimismo, el análisis ha documentado la presencia de saurópodos, grandes herbívoros de cuello largo, así como terópodos carnívoros; y entre estos últimos, se han identificado espinosáuridos, asociados a entornos acuáticos, y formas cercanas a los carcarodontosáuridos, considerados depredadores dominantes de estos ecosistemas.

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La fauna se completa con tortugas, cocodrilos y tiburones, tal y como ha explicado en la información enviada a los medios de comunicación la Fundación Dinópolis, desde donde han indicado que la diversidad identificada resulta significativa para comprender estos ecosistemas prehistóricos y que los resultados han reforzado la hipótesis de conexiones faunísticas entre distintas regiones del suroeste de Europa durante el Cretácico Inferior.