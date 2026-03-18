La Ruta del Tambor y el Bombo recibe la Cruz de San Jorge de la Diputación de Teruel

La Diputación de Teruel entregará la Cruz de San Jorge de 2026 a la Ruta del Tambor y el Bombo y al gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, Antonio Jiménez, por el trabajo realizado a lo largo de estos años y la proyección del nombre de la provincia de Teruel.

Se trata de la máxima distinción que concede la institución provincial y el acto de entrega tendrá lugar el día 22 de abril en el municipio de Albarracín, donde se celebrará la gala provincial del Día de San Jorge.

Estas concesiones han contado con el apoyo unánime de los miembros de la Comisión de Cultura celebrada esta semana y ahora esta decisión debe de ser ratificada en el Pleno ordinario de la DPT que tendrá lugar el próximo miércoles.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha explicado que con estos reconocimientos la institución quiere "agradecer el gran trabajo que hacen, cada uno en su ámbito, para representar a la provincia".

Juste ha destacado que "la Ruta del Tambor y el Bombo es una forma de unión entre pueblos bajoaragoneses, recogiendo la tradición y proyectándola hacia el futuro" y sobre Antonio Jiménez ha destacado que ha dedicado gran parte de su vida a la restauración de monumentos y piezas importantes para la provincia: "Los turolenses podemos seguir disfrutando de nuestra historia gracias a personas tan dedicadas como la asociación y Antonio".

Ruta del Tambor y el Bombo

La Ruta del Tambor y el Bombo es una de las tradiciones culturales y religiosas más importantes de Aragón y una de las manifestaciones más características de la Semana Santa española.

Agrupa a nueve pueblos del Bajo Aragón donde el tambor y el bombo son protagonistas de la Semana Santa: Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. Cada uno de estos pueblos posee costumbres propias, diferentes ritmos de toque y una indumentaria característica.

La Ruta del Tambor y el Bombo como proyecto turístico y cultural se creó en 1970. La iniciativa surgió del vecino de Híjar Mariano Laborda Gracia, quien observó que varios municipios cercanos compartían una forma intensa y singular de vivir la Semana Santa, marcada por el sonido del tambor y el bombo, por la participación comunitaria y por un profundo sentido identitario.

La Ruta, como estructura organizada, se ha convertido en una marca cultural y turística, que cada año atrae a miles de visitantes y mantiene viva una tradición transmitida de generación en generación. La tradición se basa en el toque continuo de tambores y bombos durante los días de Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, acompañando procesiones, actos litúrgicos y representaciones religiosas.

La importancia de La Ruta del Tambor y Bombo se manifiesta en varios aspectos: transmisión generacional, participación colectiva, atracción turística y conservación cultural. Con el paso del tiempo, la Ruta del Tambor y el Bombo ha recibido importantes reconocimientos como Fiesta de Interés Turístico Internacional en el año 2014 o la inclusión de las tamboradas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en el 2018.

Estos reconocimientos destacan el valor cultural y simbólico de una tradición que forma parte de la identidad del Bajo Aragón y que combina religión, música, historia. cultura y participación popular.

Fundación Santa María de Albarracín

Antonio Jiménez Martínez nació en 1961 en Orihuela del Tremedal. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Zaragoza, donde se licenció en Geografía e Historia. Desde sus años de formación mostró interés por el territorio, el patrimonio cultural y las posibilidades de desarrollo de las zonas rurales a partir de la cultura y el turismo.

Durante los primeros años de su trayectoria profesional trabajó en programas de formación vinculados a la recuperación del patrimonio. Participó en proyectos de Escuelas-Taller y programas de empleo juvenil, cuyo objetivo era formar a jóvenes en oficios relacionados con la restauración --cantería, carpintería, albañilería tradicional-- mientras se rehabilitaban edificios históricos de la zona de Albarracín. Estos proyectos supusieron uno de los primeros pasos en el proceso de recuperación patrimonial del municipio, que en décadas anteriores había sufrido despoblación y deterioro en su patrimonio arquitectónico.

En 1996 fue nombrado director gerente y secretario de la Fundación Santa María de Albarracín, cargo desde el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera.

Esta fundación, creada en 1996, reúne a instituciones públicas y privadas con el objetivo de restaurar y conservar el patrimonio histórico, impulsar la investigación y formación en restauración artística, promover actividades culturales y educativas y favorecer el desarrollo económico y turístico del territorio.

Bajo su dirección, la fundación ha llevado a cabo la restauración de numerosos edificios históricos, murallas, iglesias y bienes artísticos de Albarracín. Además, ha desarrollado cursos internacionales de restauración, música, arte y patrimonio, que atraen cada año a estudiantes y especialistas de distintos países.

Por su labor en la conservación del patrimonio y la promoción cultural ha recibido diversos reconocimientos, tanto a titulo personal como para la Institución que dirige, entre ellos la Medalla al Mérito Cultura de Aragón, Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio o Medalla al Mérito Turístico de Aragón.

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La labor de Antonio Jiménez Martínez es considerada un ejemplo de gestión cultural aplicada al desarrollo territorial. Su trabajo ha demostrado que la conservación del patrimonio histórico puede generar empleo especializado, dinamización económica, turismo cultural sostenible y proyección internacional de pequeñas localidades. Por ello, su trayectoria está estrechamente ligada al renacimiento cultural y turístico de Albarracín durante las últimas décadas.