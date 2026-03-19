Aragón supera 1,2 millones de árboles plantados desde 2023 y prevé llegar a dos millones

El Gobierno de Aragón ha superado los 1,2 millones de árboles plantados desde el inicio de la legislatura en verano 2023 y ha situado en dos millones la meta del plan autonómico de reforestación. Así lo ha señalado este jueves el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, durante un acto celebrado en Valdealgorfa, en la provincia de Teruel, en el que se ha inaugurado un monolito dedicado al pino carrasco.

Blasco ha señalado que el plan contempla la plantación de dos millones de árboles en un periodo de cuatro años, y ha indicado que el ritmo actual permite prever el cumplimiento de ese objetivo.

Durante el acto, ha destacado además la función del pino carrasco en la fijación del suelo, la conservación de la biodiversidad y la mejora de la calidad del aire. Se trata de un árbol autóctono, austero y resistente, propio del monte mediterráneo y, en especial, del Valle del Ebro.

La jornada, coorganizada por el Ayuntamiento de Valdealgorfa, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, ha comenzado con la inauguración de un monumento al pino carrasco en el parque periurbano de la brigada forestal R11 Las Ventas.

Al acto han asistido el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco; la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván; el director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón, Ignacio Pérez-Soba; y la alcaldesa de Valdealgorfa, María Reyes Gimeno, entre otros.

El consejero ha destapado el monolito junto a la alcaldesa Reyes Gimeno y la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván. El consejero ha destapado el monolito junto a la alcaldesa Reyes Gimeno y la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván. / GOBIERNO DE ARAGÓN

A continuación, vecinos del municipio y alumnado del Colegio Público de Valdealgorfa y del Centro Público de Educación de Personas Adultas de Alcorisa han participado en una plantación simbólica de pinos carrascos.

La jornada ha continuado en el antiguo Convento de Santa Clara con dos conferencias divulgativas. El Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) Fernando Zorrilla ha presentado Valdealgorfa, el pino carrasco y los forestales, mientras que Ignacio Pérez-Soba ha abordado en su charla ¿Por qué el pino carrasco se merecía un monumento? el valor de este árbol, que no exige suelos fértiles ni lluvias generosas, sino que crece en los lugares y climas donde otras muchas especies no podrían resistir.

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Por ello, es muy útil para repoblación forestal, en la que también actúa como protector, ya que bajo su dosel pueden desarrollarse especies más delicadas. "Sus bosques constituyen un refugio de biodiversidad especialmente valioso en ambientes áridos o semiáridos y están evolutivamente adaptados para regenerar sus masas tras los incendios", han señalado desde la consejería.