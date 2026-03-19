Boltaña dará visibilidad a la España rural de las oportunidades en el V Congreso Nacional de Despoblación
Los días 25 y 26 de marzo, la localidad oscense acogerá este encuentro para debatir sobre el acceso a la vivienda, los servicios públicos, la agricultura, la digitalización o la cohesión social en el medio rural
Vencer la creencia de que el bienestar solo se encuentra en las ciudades, volver al pueblo con proyectos de futuro, escribir nuevos comienzos desde el territorio y vivir con tiempo, con espacio y con sentido. Esa es la idea de desarrollo rural que busca trasladar el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y que se celebrará los días 25 y 26 de marzo en la localidad de Boltaña (Huesca).
Como anticipo del encuentro, se ha difundido un vídeo promocional del congreso que recoge el espíritu de esta edición y la idea central que guiará la programación: reivindicar una España rural viva, con oportunidades para emprender, vivir y desarrollar proyectos personales y profesionales.
El encuentro reunirá a perfiles institucionales como Francesc Xavier Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico; expertos en desarrollo territorial y representantes del municipalismo, junto a emprendedores, comunicadores o periodistas como Manuel Campo Vidal que están contribuyendo a transformar la mirada sobre el medio rural.
Alrededor de medio centenar de ponentes llegados de diferentes puntos de España, desde Aragón a Andalucía, pasando por Castilla y León, Murcia, Asturias, Extremadura o La Rioja abordarán asuntos como el acceso a la vivienda y a los servicios públicos esenciales, las infraestructuras, la gobernanza territorial, la agricultura y la economía rural, el emprendimiento digital o la cohesión social en el territorio.
El congreso también busca situar en el centro del debate el papel de los gobiernos locales ante la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030, recientemente presentada por el Gobierno de España. Las inscripciones para asistir presencialmente están abiertas en la web del congreso, que también se retransmitirá vía streaming.
La sesión inaugural contará con la participación de María José García-Pelayo, presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera; Francesc Xavier Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Isaac Claver, presidente de la Diputación Provincial de Huesca; y José María Giménez, alcalde de Boltaña.
Además, el periodista Manuel Campo Vidal abrirá el programa con la conferencia “Ni vacía, ni vaciada: una España rural viva”, en la que reflexionará sobre el nuevo relato del medio rural
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