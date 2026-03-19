Obras de urgencia en Huesca: reparaciones en carreteras tras desprendimientos y daños por temporales

La Diputación de Huesca continúa con los trabajos de adecuación y reparación en cinco carreteras de la provincia que se vieron afectadas por las borrascas de los últimos meses y que sufrieron desprendimientos de taludes, grietas en el firme, daños en drenajes o escalones y deformaciones en el asfalto.

Según informa la Corporación altoaragonesa, estas actuaciones se enmarcan en una línea de respuesta ágil ante emergencias que afectan a accesos y comunicaciones en la provincia.

Estas obras se llevan a cabo estos días en el acceso al núcleo de Bergua desde la carretera N-260 (eje pirenaico) para solventar el desprendimiento de tierras que se produjo la madrugada del pasado 20 de enero sobre la calzada y que obligó a cortar la vía.

Tras el incidente, el departamento de Obras de la DPH puso en marcha actuaciones inmediatas dirigidas a despejar la calzada para poder abrirla en primera instancia solo a residentes, y en estos momentos se está realizando una intervención de casi 300.000 euros para evitar que la inestabilidad de ese talud progrese.

Entre otros trabajos, se han realizado acciones para hacer caer los materiales más peligrosos y se han proyectado e instalado cables y bulones para asegurar la ladera.

También se están acometiendo ya los trabajos para estabilizar un deslizamiento que afecta a 120 metros de la carretera HU-V-2201, entre Borau y Aísa, con una inversión de 180.000 euros destinada a sanear y retirar el firme movilizado, ejecutar muros de escollera, mejorar el drenaje y reponer el pavimento y los sistemas de contención.

Unos trabajos similares se está realizando también en el acceso a Acumuer desde Larrés, donde el temporal de septiembre de 2025 provocó deterioros en la carretera como asientos de varios terraplenes y grietas en el firme, daños que se agravaron con las lluvias de enero y febrero y cuya reparación exigirá una inversión de 300.000 euros.

También se trabaja en estos momentos, con una inversión de 291.000 euros, en otra actuación de urgencia en el núcleo de Fonchanina, en el término municipal de Montanuy, donde las obras para reparación de un deslizamiento que se produjo a finales del pasado año en la carretera que une esta población con Castanesa se vieron interrumpidos por las nevadas.

Por último, han finalizado ya los trabajos para despejar el acceso a San Felices desde Agüero, una carretera que se vio afectada por un desprendimintos de piedras y en cuya adecuación se han invertido 30.000 euros.

Carretera Ilche-Monzón

Además, la Diputación de Huesca está en proceso de adjudicación de las obras de reconstrucción de firme y drenaje de las carreteras HU-V-8742 y HU-V-8741 en los términos municipales de Ilche y Monzón, para mejorar los accesos a los núcleos de Morilla y a Monesma, dañados a causa del paso continuo de borrascas.

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En este caso, señalan las fuentes citadas, las obras consisten en acondicionar más de nueve kilómetros de carretera, con una inversión de más de 600.000 euros.