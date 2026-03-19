Nuevo servicio farmacéutico en Biscarrués para mejorar el acceso a medicamentos

El municipio de Biscarrués (Huesca) pone en marcha un nuevo servicio farmacéutico con el objetivo de facilitar el acceso a los medicamentos, especialmente entre las personas mayores, ante las dificultades de transporte existentes y la ausencia de conexión de transporte público con la farmacia de referencia.

Se trata de un botiquín farmacéutico, dependiente de la farmacia de Ayerbe, que permitirá a los vecinos recoger su medicación sin necesidad de desplazarse fuera del municipio.

El servicio estará ubicado en el consultorio médico de la plaza de Biscarrués y funcionará los martes y viernes, coincidiendo con los días de consulta médica. La entrega de medicamentos se realizará en horario de 14:45 a 15:15 horas, momento en el que la farmacéutica acudirá al botiquín para dispensar los tratamientos previamente solicitados.

Para hacer uso de este servicio, los usuarios deberán solicitar previamente la medicación por teléfono llamando al 974 38 00 54. En caso de necesitar la medicación para el mismo día (martes o viernes), la solicitud deberá realizarse antes de las 14:00 horas.

Si el pedido se efectúa cualquier otro día de la semana, podrá realizarse hasta las 20:00 horas, y la entrega se efectuará el siguiente día de servicio. La medicación se entregará en el espacio habilitado como “botiquín farmacéutico” dentro del propio consultorio médico.

Este nuevo servicio nace con la finalidad de acercar la atención farmacéutica a la población, mejorar la continuidad de los tratamientos y dar respuesta a las necesidades de los vecinos, especialmente de las personas mayores o con dificultades de movilidad.

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Para cualquier duda o consulta, los usuarios pueden contactar con la farmacia a través del teléfono indicado.