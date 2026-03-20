El Ayuntamiento de Huesca se plantea extender las mejoras en el pavimento a toda la ciudad
Así lo ha trasladado Orduna después de que el grupo municipal del PSOE tenga previsto presentar una moción para el próximo pleno para destinar 1,5 millones de euros al asfaltado y mantenimiento
La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha avanzado este viernes que el ayuntamiento se está planteando incrementar la partida de mejoras en el pavimento, dotada con 150.000 euros y destinada a los polígonos industriales, para extenderla al resto de la ciudad. Así lo ha trasladado Orduna después de que el grupo municipal del PSOE tenga previsto presentar una moción para el próximo pleno para destinar 1,5 millones de euros al asfaltado y mantenimiento, a lo que les ha recriminado que "apenas se preocuparon del mantenimiento durante sus ocho años de gobierno".
"Hay en presupuesto 150.000 euros, que fue un compromiso con los polígonos industriales, ya que había varias calles afectadas y en remanentes tenemos una partida para seguir trabajando en temas de asfaltado", ha apuntado la alcaldesa.
Ha dicho a los socialistas que les agradece la iniciativa, que cree que "está muy bien", pero ha añadido que "también en los ocho años anteriores que estuvieron ellos gobernando podrían haber dejado la ciudad más mantenida, con menos goteras, con más limpieza, con el asfalto en mejores condiciones y es que es muy fácil pedir cuando no se gobierna. "Que no se preocupen que nosotros para eso estamos, para seguir trabajando por la ciudad", ha puntualizado.
Orduna ha remarcado que desde que gobierna el PP se hace una planificación periódica para dar respuesta a las quejas vecinales por falta de mantenimiento: "Se hace una planificación quincenal en la que se atienden las necesidades d ellos vecinos, es decir, planificamos calle por calle, necesidades y urgencias, desde alcorques a mobiliario urbano, baches y hay proyectos pendientes para rehabilitar y mientras se ejecutan hay que seguir haciendo mantenimiento".
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