El fiscal del Supremo Javier Zaragoza será el pregonero de la Semana Santa de Alcorisa

El fiscal de sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza será el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Alcorisa (Teruel) el próximo 28 de marzo La localidad abrirá ese día su programación de Semana Santa con el acto del pregón, que marca el inicio de una de las celebraciones más relevantes del calendario local, y que tiene como protagonista a Zaragoza, Hijo Predilecto del municipio desde 2019.

El fiscal cuenta con una amplia trayectoria profesional: ha ejercido como fiscal antidroga y como fiscal jefe de la Audiencia Nacional, donde ha intervenido en procedimientos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. En la actualidad ocupa su plaza como fiscal de sala del Tribunal Supremo y ha participado en el juicio del procés, según explica el ayuntamiento de Alcorisa en una nota de prensa.

Zaragoza, que mantiene una vinculación con la localidad y participa en su Semana Santa como cofrade de La Verónica, será recibido en la Casa de la Villa por la corporación municipal y la Junta Local de Semana Santa.

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En ese mismo acto se entregará el Tambor de Honor 2026 a la Cofradía de la Virgen de los Dolores, en reconocimiento a su trayectoria dentro de la tradición local.