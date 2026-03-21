Más de 200 personas salen a la calle para exigir más inversión en Cerler: "Somos vecinos, no somos una postal, ni un decorado de invierno, ni un reclamo turístico"

La cita era muy temprano, a las 7.30 horas de la mañana, antes de la apertura de pistas en la estación de Cerler. Pese a la hora, más de 200 personas han recorrido las calles de este municipio para bxigir más inversión dirigida a sus vecinos, no al turismo. "Somos vecinos de Cerler. No somos una postal, ni un decorado de invierno, ni un reclamo turístico" rezaba el manifiesto de la Asociación de Vecinos Pico Sarllé, convocante de esta protesta.

Los vecinos de la Ribagorza reclaman «calidad de vida» ante la degradación de los servicios que están viviendo en los últimos años por la presión turística que vive el entorno. "Llevamos décadas soportando un abandono que no es casual, ni puntual, ni fruto de la mala suerte: es una forma de maltrato institucional sostenido en el tiempo", continuaba el manifiesto en el que recordaban que hace más de cincuenta años, "las familias de Sarllé hicimos un acto de generosidad sin igual: apostamos por levantar una estación de esquí que dio prosperidad a todo el valle".

Y cierto es que la estación atrae a cientos de turistas cada año. De hecho, la de Benasque es una de las más grandes y bonitas, por lo que tiene un atractivo especial. Desde entonces, según critican desde la asociación, las decisiones "políticas y económicas" han impedido que Cerler avance al ritmo del resto del valle. "Siempre ha habido quienes han preferido que este pueblo se quedara atrás, reducido a un decorado, a cambio de que otros concentraran las inversiones, los servicios y la voz", critican.

"Hablamos de cortes de agua que se repiten una y otra vez a lo largo de todo el año, de una red envejecida, remendada sin criterio; bebemos agua contaminada por fibras de amianto y soportamos cortes de suministro que nos dejan sin lo básico. Hablamos de averías en las calles que se dejan durante meses como heridas abiertas que nadie cura de verdad; de un casco histórico único, patrimonio arquitectónico de enorme valor, que se deja morir sin cariño, como si se quisiera que desapareciera definitivamente. Hablamos de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, que presentan cables expuestos, postes y tendidos que afean y, sobre todo, generan peligro", enumeran.

Aramón da el primer paso para construir un depósito de agua

Esta misma semana, el Grupo Aramón ha iniciado los trámites para la licitación y construcción del nuevo depósito de agua de Cerler, una actuación estratégica que se ejecutará este verano y que ayudará a garantizar el abastecimiento y avanzar hacia una gestión más eficiente del recurso hídrico en todo el núcleo urbano. Según explicaron, esta actuación supone un hito fundamental para la culminación de la urbanización de Cerler.

Pero a los vecinos se les ha agotado la paciencia. "El sufrimiento de quienes viven en Cerler ya no cabe en otro comunicado ni en otra reunión vacía", aseguran desde la entidad a través de su comunicado, en el que aseguran que se sienten "ciudadanos de segunda en nuestro propio municipio". Por eso, la manifestación de este sábado se plantea como "un grito" en contra de un "modelo especulativo urbanístico que expulsa al residente permanente y dispara los precios de la vivienda".

"Salimos a la calle porque no queremos que nuestros hijos normalicen el abandono ni el maltrato institucional. Salimos a la calle porque Cerler no es tierra de nadie: es nuestro hogar", concluyen.