Más biodiversidad, más visitantes, menos CO2: diez años de alianza en Aínsa

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha presentado la memoria de actividades realizadas en 2025 bajo el paraguas del acuerdo de Custodia del Territorio que mantiene con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. Dicho acuerdo cumple, precisamente, diez años desde su puesta en marcha, poniendo en valor la ingente cantidad de proyectos sacados adelante por todo el Municipio.

Una de las encomiendas de la FCQ es la gestión del comedero de aves necrófagas, que durante el pasado año supuso el aprovechamiento de 60.400 kilos de restos. La tarea, recurso turístico por el que pasan más de 1.700 visitantes al año, "evita gastos de gestión, transporte e incineración derivados del matadero --50.000 euros--, algo que también se traduce en 224.000 kilos de CO2 que dejan de emitirse a la atmósfera anualmente", destaca Juan Antonio Gil, uno de los fundadores de la organización.

Esta entidad, por otro lado, se encarga de gestionar el Matadero Ecológico Municipal, unas instalaciones que actualmente prestan servicio a casi medio centenar de explotaciones ganaderas del territorio.

Este 2025 alcanzó su cifra récord de sacrificios recibiendo un total de 920 animales, entre ovino, bovino y caprino. Es una de las apuestas más firmes de esta legislatura, en la que hemos invertido mucho dinero gracias a distintos proyectos y subvenciones para darle impulso al sector ganadero de Sobrarbe y a la economía circular, recalca el alcalde Enrique Pueyo.

El buque insignia de la FCQ es, no obstante, el Eco Museo de la Fauna Pirenaica, ubicado en el castillo de Aínsa, donde viven desde 2017 una pareja de quebrantahuesos, junto a otras aves rapaces irrecuperables para su puesta en libertad, que atrajeron a 28.666 visitantes en 2025.

Asimismo, como parte del acuerdo de custodia, la FCQ forma parte del proyecto de recuperación del Sumidero de Carbono de Aínsa en La Serreta, contando con el apoyo de Ámbar y de ReTree. En la temporada pasada se realizó reposición de árboles protectores. La parcela, de 9 hectáreas y de propiedad municipal, alberga 2.000 árboles, en su mayoría carrascas, y su objetivo es compensar la huella de carbono de 300 toneladas de dióximo de carbono.

Otras de las acciones tienen que ver con la pertenencia de Aínsa-Sobrarbe a la Red Natura 2000. "En ese sentido, destinamos 32.115 euros a instalar el punto informativo sobre Red Natura 2000 del Municipio, a restaurar y crear el espacio de aguas libres en el humedal declarado Zona Especial Conservación (ZEC) del río Ara y a la señalización de los espacios Red Natura 2000, acciones que desde el ayuntamiento no habríamos podido sacar adelante con tanto éxito, y que sin embargo con el asesoramiento y la implicación de la FCQ estamos revalorizando y difundiendo con mayor efectividad el patrimonio natural de nuestro territorio", asegura Pueyo.

Igualmente, en el marco del proyecto de bioeconomía forestal Bio for Piri, han salido adelante los planes de prevención de incendios forestales de Aínsa, la caracterización de los montes y la propuesta de directrices silvícolas. También el aclareo del monte de Bagüeste, la gestión naturalística de 23 ha y el análisis del uso potencial de la biomasa en Aínsa.

Colaboración

La FCQ es miembro de los Comités de organización de la Ferieta, la Expoferia y Follarasca, y realiza, incluso, informes para el Ayuntamiento que permiten optar a ayudas como las del taller experiencial promovido por el Gobierno de Aragón, que este año ha comenzado en Aínsa bajo el título 'Aínsa patrimonio verde'.

"Nos enorgullece poder involucrarnos en el cuidado y el impulso al gran entorno que tenemos, que es no solo fuente de economía para los pueblos de la zona, sino también fuente de salud", apunta Juan Antonio Gil desde la FCQ.

Esta sintonía con el ayuntamiento les permite, año tras año, cosechar reconocimientos como el Premio Tourism4Nature 2025, que recogieron, junto al Alcalde, en la Feria de Turismo de Valladolid Intur.

"A la vista de los buenos resultados es evidente que tenemos que continuar trabajando en esta línea", concluye el Alcalde Enrique Pueyo.

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"Es indudable el beneficio que reporta para el bienestar de las personas. Además, como ambas entidades estamos presentes en otros proyectos, el trabajo conjunto que emprendimos hace ya 10 años tiene cada vez mayor repercusión. Ejemplo de ello el Poctefa Dusal+, gracias al que tendremos en mayo un Festival de la Biodiversidad organizado por la Fundación y cuyo punto neurálgico, de nuevo, será Aínsa".