Barbastro honra la tradición del crespillo con 14.000 unidades y un hornillo especial sin gluten en su fiesta

La ciudad oscense de Barbastro, como es tradición desde hace más de tres décadas a finales de cada mes de marzo, ha vuelto a convertir la Plaza del Mercado de la mano del Grupo Tradiciones en improvisada cocina de crespillos gracias a los catorce hornillos dispuestos para preparar este dulce típico del Alto Aragón que tiene la borraja como ingrediente principal.

En total, los crespillos elaborados --y degustados-- este año han sido 14.000 y, como ya es tradición también, se ha vuelto a disponer un hornillo especial para que los celíacos hayan podido ser parte de esta Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

El alcalde, Fernando Torres, la concejal de Desarrollo Silvia Ramírez y la concejal de Turismo Blanca Galindo han oficiado de 'crespilleros', junto al Grupo Tradiciones y numerosos barbastrenses que, de la mano de distintas asociaciones y entidades, han llenado de sabor y buen ambiente la Plaza.

"El ambiente ha sido excelente y la cifra final de crespillos, espectacular. Felicito a todos los que han hecho posible esta Fiesta tan nuestra un año más", ha declarado Silvia Ramírez.

"Hay que dar la enhorabuena a Tradiciones, que impulsó en los 90 esta fiesta. Este año, además, nos ha respetado la meteorología y hemos disfrutado de una mañana espléndida", ha agradecido el alcalde, Fernando Torres.

El acto de este 22 de marzo en la Plaza del Mercado llega después de que, este día 20 y en el Recinto Ferial, Iris Jordán, jefa de cocina del Restaurante Ansils de Benasque, protagonizase la conferencia-prólogo de la Fiesta --con 'espectáculo de cocina en vivo incluido-- de la XXXI edición de la Fiesta del Crespillo, en la que se ha proclamado al hortelano barbastrense Fernando Fredes como Crespillero de Honor y a Castillazuelo como Villa Invitada. Los Gaiteros del Somontano, con su buen hacer, han amenizado el festejo.

Desde 1994, los crespillos son protagonistas en Barbastro de una Fiesta, reconocida como de Interés Turístico Aragonés, que hace desfilar a miles de personas por la Plaza del Mercado.

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Allí, y en catorce hornillos este año -de nuevo habrá uno específico para crespillos sin gluten- se fríen estas borrajas rebozadas con harina, huevo y otros ingredientes como gaseosa o zumo de naranja que pueden variar según cada elaborador y, después, se completan con anís y azúcar.