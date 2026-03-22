Derrumbe de cubiertas y reparación de humedades: así será la reforma de la iglesia de San Miguel de Tramaced en Huesca
La institución provincial y el obispado oscense, a través del Plan de Patrimonio Eclesiástico, destinan 19.000 euros para restaurar la iglesia de San Miguel de Tramaced, cerrada por seguridad, y otros siete templos de la Diócesis
La Diputación y la Diócesis de Huesca colaboran para frenar el deterioro de la iglesia de San Miguel de Tramaced, con diversas mejoras para conservar este espacio religioso a través del Plan de Patrimonio Eclesiástico de la institución provincial.
El proyecto para este templo, cerrado al culto por seguridad y cuyas obras ya están en marcha, contempla llevar a cabo el derrumbe de las partes más débiles, como alguna de las cubiertas de pladur, para conseguir una estructura más eficaz y que garantice su duración en el tiempo pese a las inclemencias climáticas, como ha informado este domingo la Diputación de Huesca.
Otra de las líneas de trabajo del proyecto es reparar las humedades que sufre una parte de la parroquia, sobre las que ya se trabajó en 2024 de forma urgente. Este proyecto está dotado con 19.000 euros aportados al 50% por las dos instituciones.
Dentro de este convenio, se suman a la iglesia de San Miguel de Tramaced otros siete templos más adscritos a la Diócesis de Huesca en los que se van a llevar a cabo modificaciones financiadas y enmarcadas en el Plan de Patrimonio Eclesiástico de la DPH, que en total suman 200.000 euros de inversión en el obispado oscense.
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