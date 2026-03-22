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Javalambre cierra su temporada de récord mientras Aramón se prepara para el final de Semana Santa

Las estaciones de esquí del Grupo Aramón han vivido un fin de semana intenso con eventos deportivos como la II FIS Aramón en Formigal-Panticosa y el Banked Slalom en Cerler

Un esquiadora deslizándose por las pistas de Javalambre.

Un esquiadora deslizándose por las pistas de Javalambre. / ARAMÓN

Paula Marco

ZARAGOZA

Javalambre pone fin a una temporada de récord, en la que la nieve ha sido la gran protagonista, tiñendo de blanco las pistas como hacía tiempo con cantidad y calidad de nieve. Es la primera estación del grupo Aramón en poner punto y final a la temporada mientras que el resto de estaciones permanecerán abiertas hasta el 5 de abril, una vez termine el puente de Semana Santa.

Las estaciones del Grupo Aramón han vivido este fin de semana una intensa agenda en la recta final de la temporada. En el ámbito deportivo, Formigal-Panticosa ha acogido la II FIS Aramón, reuniendo a cerca de un centenar de esquiadores de categoría absoluta de distintos países. Por su parte, Cerler ha sido escenario del Banked Slalom y del Campeonato Open de Speedriding Aragón, mientras que Javalambre ha celebrado su último fin de semana de la temporada.

Dos esquiadores disfrutando de las últimas bajadas en Javalambre.

Dos esquiadores disfrutando de las últimas bajadas en Javalambre. / ARAMÓN

La música ha vuelto a ser protagonista con la programación de Marchica Experience, que ha llevado sesiones en directo a distintos puntos de las estaciones durante todo el fin de semana.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Felicidad, Formigal ha acogido una acción especial de Lacasitos en la zona de Anayet. Bajo el concepto de "medir la felicidad en la nieve", se ha instalado un punto interactivo donde los esquiadores han podido compartir su estado de ánimo colocando pegatinas con distintas expresiones, creando un termómetro visual de la felicidad tras disfrutar de la jornada en pistas. Además, en la zona de Izas, San Miguel ha invitado a los asistentes a activar su "espíritu seeker en la nieve" a través de una propuesta que ha combinado gastronomía y música en directo, con actividades como un bingo musical.

También permanecerán abiertas las pistas de Astún y Candanchú, donde la nieve sigue tiñendo de blanco sus pistas. Este fin de semana han ofrecido 95 kilómetros esquiables, 110 pistas y 29 remontes.

Noticias relacionadas y más

La temporada de invierno ha estado marcada por los trágicos sucesos que se han cobrado la vida de hasta siete personas sepultadas por la nieve, tres de ellos expertos y conocedores de la montaña, el conocido pediatra Jorge García-Dihinx, su mujer, Natalia Ramón, y un irundarra de nombre Eneko Arrastua. 

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