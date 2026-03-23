La comarca de las Cinco Villas renueva su distinción como Destino Turístico Inteligente

La comarca zaragozana de las Cinco Villas ha renovado la obtención del distintivo de Destino Turístico Inteligente Adherido al programa DTI, promovido por la Secretaría de Estado de Turismo. La comarca ha informado este lunes en una nota de prensa de la renovación, que se produce tras superar favorablemente el diagnóstico del proceso de revisión que da continuidad al compromiso adquirido de ejercer una gestión turística basada en la inteligencia, tomando como base el modelo DTI.

En el caso de la comarca cincovillesa, el grado de cumplimiento global del destino ha aumentado con respecto al 2023, cuando se hizo el primer diagnóstico, pues llega hasta el 65,5%, frente al 50,5% obtenido anteriormente. En cuanto al grado de cumplimiento por ejes, todos ellos aumentan y muestra un crecimiento notable el de sostenibilidad, que llega al 81,4%, seguido de los ejes de innovación (67,8%), gobernanza (65,3%), tecnología (50,4%) y accesibilidad (47,2%).

Este nuevo reconocimiento obtenido tiene una validez de tres años, hasta 2029, y está sujeto a un nuevo proceso de renovación. Ahora, tras la finalización de esta cuarta fase del proceso, debería comenzar la ejecución de un plan de acción con el que la comarca podrá seguir mejorando en términos de gestión turística.

Para llegar hasta este punto, durante los dos últimos meses se ha analizado la evolución de la Comarca de Cinco Villas tras el primer diagnóstico realizado en 2023. La revisión se ha efectuado a través de la metodología DTI vigente, compuesta por un total de 97 requisitos y 261 indicadores.

El diagnóstico desarrollado ha derivado en un nuevo informe que expone la situación del destino y las recomendaciones que componen el plan de acción con el que la comarca podrá seguir avanzando en su gestión turística.

Noticias relacionadas

La comarca está integrada desde 2021 en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (Setur) y gestionado por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur).