La DPH destina 94.000 euros a modernizar el centro de interpretación de Villanúa

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha otorgado una subvención de 94.000 euros al Ayuntamiento de Villanúa para transformar y digitalizar el centro de interpretación de la Cueva de las Güixas, ubicado en esta localidad altoaragonesa.

Concretamente, el proyecto consiste en aprovechar la infraestructura actual para crear un espacio de formación y concienciación turística del entorno natural de esta población de la Jacetania, ha informado este lunes la DPH en una nota de prensa. Los beneficiarios del proyecto no sólo van a ser los miles de turistas que cada año pasan por Villanúa, sino que también se va a orientar a los numerosos grupos de escolares que visitan el centro de interpretación y la cueva de las Güixas.

Para ello, el proyecto contempla el diseño de un contenido formativo con un enfoque de reivindicación y conservación del entorno natural. Con ese objetivo, las inversiones planteadas están enfocadas en su mayoría a crear esos contenidos formativos y turísticos y a digitalizarlos, para lo que se usarán sistemas y soportes innovadores y recursos tecnológicos. El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha visitado las instalaciones y allí ha señalado que la actualización de este espacio lo convertirá "en un centro del siglo XXI". "Con una inversión de más de 90.000 euros vamos a ayudar a que este centro siga dinamizando el valle del Aragón y la oferta turística de la zona, mostrando nuestra riqueza natural y patrimonial", ha añadido.

El alcalde de Villanúa, Luis Terrén, ha destacado que "se trata de un espacio que data de 2009 y que visitan unas 35.000 personas al año, pero que ha quedado desactualizado a nivel tecnológico". Ahora -ha continuado-, gracias a la ayuda de la diputación, los vamos a poner al día para hacer una visita más moderna e interactiva para que el visitante se lleve una experiencia mejor".

El centro de interpretación de Villanúa va a ver totalmente modernizado con un total de 16 actuaciones, entre ellas, la instalación de cartelería digital, varios puntos de información táctil, una maqueta interactiva 3D, un 'videowall' a tres pantallas, puestos de gafas de realidad aumentada o un teatro virtual.

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Gracias a esas tecnologías, los visitantes podrán comprender mejor el entorno natural de Villanúa, conocer la formación de Collarada o la historia de los primeros pobladores de la zona, acercarse a la vida de los murciélagos y sentir la fuerza del agua que moldea la cueva de las Güixas.