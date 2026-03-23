Fundación Dinópolis impulsa la ruta de icnitas en Teruel con mejoras en seis yacimientos

Dinópolis ha reforzado la ruta de huellas de dinosaurio en la provincia de Teruel con intervenciones en seis yacimientos, una actuación que amplía su valor científico y turístico en el territorio. La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha desarrollado durante los últimos cinco años un proyecto centrado en la difusión, preparación y restauración paleontológica en varios enclaves de la denominada Carretera de las Huellas de Dinosaurio.

Esta ruta se articula principalmente entre los municipios de El Castellar y Galve, donde se concentran investigaciones de relevancia en el ámbito paleontológico, ha señalado la Fundación en una nota de prensa. El equipo multidisciplinar ha aplicado una metodología de remarcado que permite mejorar la observación de las icnitas y contribuir a su conservación mediante el uso de productos consolidantes e hidrofugantes que no dañan los fósiles.

Las actuaciones se han centrado en el yacimiento de El Castellar, considerado el más importante de Aragón por su trascendencia científica: en este enclave se han contabilizado más de 800 huellas y se han definido dos nuevos icnotaxones. Entre los rastros más destacados figura uno de más de 23 metros atribuido a Deltapodus ibéricus, así como otro correspondiente a Iberosauripus grandis, producido por un gran dinosaurio carnívoro.

Desde la Fundación han señalado que se ha priorizado el remarcado de los rastros más relevantes para facilitar su interpretación, y han indicado que estas actuaciones han permitido mejorar la conservación sin afectar al valor científico de los yacimientos.

Noticias relacionadas

El proyecto también se ha extendido a Camino El Berzal y Ababuj, donde se han identificado huellas de dinosaurios terópodos y saurópodos, tal y como señala la Fundación en la información enviada a los medios de comunicación. Con estas intervenciones, seis yacimientos ya incorporan esta metodología, lo que refuerza el posicionamiento de Teruel en la investigación paleontológica.